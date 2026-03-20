BTS lança novo álbum antes de seu tão aguardado retorno aos palcos

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O grupo de K-Pop BTS lançou um novo álbum nesta sexta-feira (20), um dia antes de seu aguardado show ao ar livre no centro de Seul, apesar de o líder da “boy band” sul-coreana, RM, ter sido aconselhado a descansar devido a uma lesão no tornozelo.

O show, marcado para a noite de sábado e com expectativa de cerca de 260 mil pessoas, será a primeira apresentação do grupo após um hiato de quase quatro anos, período em que os sete membros cumpriram o serviço militar obrigatório.

A apresentação também antecede uma turnê mundial com 82 datas.

Nesta sexta-feira, a agência do BTS informou que a equipe médica recomendou que RM, de 31 anos, usasse um gesso e “reduzisse todos os movimentos físicos” por pelo menos duas semanas após lesionar o tornozelo na quinta-feira durante os ensaios.

O retorno do BTS acontece com o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, apresentado como um novo trabalho que encapsula a identidade sul-coreana de uma “boy band” agora muito mais madura.

“Refletimos profundamente sobre nossa identidade — e sobre a melhor maneira de nos expressarmos autenticamente — em toda a nossa música e performances”, disse Jimin, de 30 anos, membro do BTS.

Começando com “Body to Body” e terminando com “Into the Sun”, o álbum de 14 faixas “ARIRANG” leva o nome de uma canção popular sobre saudade e separação, frequentemente considerada o hino nacional não oficial da Coreia do Sul.

– “Antes de tudo, um grupo coreano” –

Enquanto isso, a expectativa cresce em Seul, com hotéis lotados há semanas e milhares de pessoas chegando de avião do exterior, prova da imensa popularidade desse grupo que canta principalmente em coreano.

O BTS está na vanguarda da “onda cultural coreana” que varreu o mundo com música, filmes vencedores do Oscar, como “Parasita” e “Guerreiras do K-Pop”, séries de sucesso como “Round 6”, a escritora ganhadora do Nobel Han Kang, gastronomia e cosméticos.

Espera-se que o BTS apresente seu novo álbum no show, que, segundo informações da imprensa, foi gravado em Los Angeles.

Grace Kao, professora de sociologia da Universidade de Yale, afirmou que, embora o álbum conte com colaborações de compositores e produtores ocidentais, o título serve para “lembrar aos fãs internacionais que o BTS é, antes de tudo, um grupo coreano”.

Também reflete algumas das novas experiências dos integrantes, que agora têm entre 28 e 33 anos.

Quatro deles cumpriram o serviço militar obrigatório perto da fronteira intercoreana, fortificada e conhecida por seus arames farpados, invernos rigorosos e treinamento intenso.

Além dos fãs presentes em Seul, em meio a uma enorme operação de segurança, milhões de pessoas em cerca de 190 países devem assistir à transmissão ao vivo do show na Netflix.

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