Catar reabre sua embaixada em Damasco

O Catar reabriu sua embaixada em Damasco neste sábado, após 13 anos de fechamento devido à guerra civil no país.

O emirado do Golfo hasteou a bandeira em sua missão diplomática e se torna o segundo país, depois da Turquia, a reabrir oficialmente sua embaixada desde que uma coalizão rebelde liderada por islamistas assumiu o poder na capital síria em 8 de dezembro.

Nos últimos dias, delegações de vários países adotaram medidas para estabelecer contatos com o novo governo sírio, que acabou com 24 anos de regime de Bashar al Assad.

Uma delegação dos Estados Unidos se reuniu na sexta-feira com o novo homem forte do país, Ahmed al Sharaa, líder do grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) e até agora considerado um “terrorista” por Washington.

França, Alemanha, Reino Unido e ONU também enviaram delegações a Damasco.

A queda de Bashar al Assad foi recebida com alegria pela população após mais de 13 anos de guerra civil, iniciada em 2011 com a violenta repressão das manifestações pró-democracia surgidas no âmbito da Primavera Árabe.

