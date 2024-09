Chefe da polícia de Nova York renuncia ao cargo em meio à investigação por corrupção

O chefe da polícia de Nova York, Edward Caban, apresentou, nesta quinta-feira (12), sua renúncia ao cargo após ser envolvido em uma investigação por corrupção que afeta o círculo próximo do prefeito Eric Adams.

“Há pouco, aceitei a renúncia do comissário Edward Caban”, o primeiro latino a ocupar esse importante cargo, confirmou à imprensa o prefeito democrata de Nova York.

Caban, de 57 anos, “concluiu que esta é a melhor decisão neste momento”, disse Adams.

Segundo a imprensa local, Caban anunciou por e-mail sua renúncia devido às “notícias sobre os recentes acontecimentos” que tornavam impossível para ele se concentrar “na corporação e nas pessoas que amo, aos quais dediquei mais de 30 anos de serviço”.

A promotoria e o Serviço de Receita Federal (IRS) investigam um negócio de segurança em clubes noturnos de propriedade do irmão gêmeo do comissário, James Caban, um ex-policial que foi demitido da corporação em 2001.

A polícia confiscou seu telefone celular há uma semana como parte de uma investigação criminal.

Além disso, na semana passada, foram registrados os endereços de outros colaboradores próximos do prefeito, como Sheena Wright, primeira vice-prefeita; David Banks, secretário de educação; Phil Banks, secretário de Segurança Pública; e Terence Banks, irmão destes dois últimos.

Nenhum dos investigados foi formalmente acusado de qualquer crime até o momento, mas o procedimento pode colocar em risco a administração do prefeito, cujo entorno também é alvo de outra investigação por supostos pagamentos ilegais para sua campanha eleitoral por parte da Turquia.

Com 35.000 agentes e um orçamento de 6 bilhões de dólares anuais (R$ 34 bilhões), o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) é o maior do país.

Caban, que iniciou sua carreira como agente de rua no sul do Bronx em 1991, estava no comando da polícia de Nova York desde julho de 2023.

