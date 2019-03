Os cargos superiores universitários ainda são ocupados principalmente pelos homens. Em 2017, as mulheres representavam 27% dos membros do conselho de pesquisa e 30% dos reitores das universidades.

O número de pesquisadoras também variou conforme trabalhavam no ensino superior (39%), no governo federal (36%) ou na indústria (23%).

Por exemplo, em TI e tecnologia de comunicações (15% em 2016) e em engenharia (27%). No entanto, elas eram maioria em agricultura e ciência veterinária (76%) e educação (61%). Mas mesmo nessas áreas, as mulheres não conseguiram cargos de gerência (29% para a agricultura e a veterinária).

Há mais mulheres estudando do que nunca. Em 2016, 51% dos estudantes matriculados eram mulheres e constituíam 54% dos formandos com mestrado ou bacharelado.

As estatísticas emanam do relatório She Figures 2018Link externo , publicado pela Comissão Europeia, que destaca as mulheres na ciência em toda a Europa.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Pesquisa científica continua dominada por homens 12. Março 2019 - 07:45 As mulheres continuam sub-representadas na ciência na Suíça, revela uma comparação internacional. Os números publicados pelo Departamento Federal de Estatísticas no Dia Internacional da Mulher mostraram que a Suíça fica abaixo da média europeia em muitas áreas. A situação está apenas melhorando lentamente, disse um comunicado. As estatísticas emanam do relatório She Figures 2018, publicado pela Comissão Europeia, que destaca as mulheres na ciência em toda a Europa. Há mais mulheres estudando do que nunca. Em 2016, 51% dos estudantes matriculados eram mulheres e constituíam 54% dos formandos com mestrado ou bacharelado. Cano furado Mas depois desses níveis, elas começam a abandonar a carreira acadêmica (um fenômeno conhecido como “cano furado”). Quanto maior a posição, menos mulheres estão representadas, segundo o comunicado. + sobre o fenômeno “cano furado” (do inglês “leaky pipeline”) na Suíça A situação fica muito clara no nível de pós-doutorado. Em alguns setores de pesquisa, muito poucas mulheres fazem doutorado, observou o departamento de estatísticas. Por exemplo, em TI e tecnologia de comunicações (15% em 2016) e em engenharia (27%). No entanto, elas eram maioria em agricultura e ciência veterinária (76%) e educação (61%). Mas mesmo nessas áreas, as mulheres não conseguiram cargos de gerência (29% para a agricultura e a veterinária). O número de pesquisadoras também variou conforme trabalhavam no ensino superior (39%), no governo federal (36%) ou na indústria (23%). Cargos superiores para homens Os cargos superiores universitários ainda são ocupados principalmente pelos homens. Em 2017, as mulheres representavam 27% dos membros do conselho de pesquisa e 30% dos reitores das universidades. Segundo o comunicado, um progresso lento foi realizado ao longo dos anos. Desde 2009, o número de mulheres concluindo um doutorado e iniciando sua carreira acadêmica aumentou apenas 2%. "É de se esperar que leve algum tempo até que a paridade de gênero seja alcançada entre homens e mulheres neste setor", concluiu o comunicado.