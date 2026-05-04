Cofundador da OpenAI depõe em julgamento iniciado por Musk

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Após o depoimento do magnata da tecnologia Elon Musk na semana passada, um dos cofundadores da OpenAI depôs nesta segunda-feira (4) no julgamento iniciado na Califórnia pelo homem mais rico do mundo contra os criadores do ChatGPT.

Os advogados de Musk convocaram Greg Brockman para depor com o objetivo de demonstrar ao júri que os fundadores da OpenAI manipularam seu benfeitor inicial para transformar uma missão filantrópica em uma empresa lucrativa avaliada em centenas de bilhões de dólares.

Brockman é o aliado mais próximo de Sam Altman, diretor-executivo e cofundador da OpenAI.

Musk pretende obrigar seus rivais a voltar a ser uma fundação sem fins lucrativos. O resultado do caso pode definir o futuro da OpenAI, gigante da IA generativa que atualmente é avaliada em mais de 850 bilhões de dólares (R$ 4,2 trilhões) e se prepara para abrir capital na bolsa.

Desde o início, o advogado de Musk, Steven Molo, conseguiu que o engenheiro de 38 anos, visivelmente tenso, reconhecesse que possui uma participação na OpenAI atualmente avaliada em 30 bilhões de dólares (R$ 148,7 bilhões), sem ter investido nada do próprio bolso.

Molo apontou um e-mail de 2015 no qual o cofundador da OpenAI havia se comprometido a doar 100 mil dólares para ajudar a atrair outros doadores do Vale do Silício. “No fim, não fiz a doação, isso é verdade”, admitiu Brockman.

“A IA será a mudança tecnológica mais importante da história da humanidade… Trata-se realmente da humanidade como um todo”, declarou Brockman ao tribunal, insistindo que a virada comercial da OpenAI permanece fiel à sua missão filantrópica original.

Não se espera que Sam Altman, que em dez anos passou de protegido de Musk a seu inimigo declarado, suba ao banco das testemunhas antes da semana de 11 de maio.

Elon Musk compareceu por três dias na semana passada como o benfeitor desinteressado dos primeiros anos da OpenAI, para os quais contribuiu com uma doação de 38 milhões de dólares (R$ 188 milhões, na cotação atual) entre 2016 e 2020, antes de ser afastado.

O diretor da SpaceX e da Tesla afirma que queria contrabalançar o domínio da Google e manter essa revolução tecnológica livre da pressão por lucros.

Se a juíza Yvonne Gonzalez Rogers decidir a favor de Musk, a abertura de capital da OpenAI poderá ser comprometida. Isso mudaria completamente a intensa competição global pela inteligência artificial.

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