Conservador Nasry Asfura é proclamado presidente de Honduras (autoridade eleitoral)

afp_tickers

1 minuto

O empresário conservador Nasry Asfura, apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi proclamado oficialmente novo presidente de Honduras, três semanas após uma eleição marcada por uma diferença de votos apertada e por denúncias de fraude.

Asfura, 67, filho de imigrantes palestinos, derrotou o apresentador de TV Salvador Nasralla, também de direita, que exigia uma ampla recontagem de votos, diante de supostas irregularidades.

O plenário do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) “declara eleito por um período de quatro anos o cidadão Nasry Juan Asfura Zablah”, disse a presidente do órgão, Ana Paola Hall.

str/axm/cjc/lb