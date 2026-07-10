Filme luso-suíço concorre ao principal prêmio do Festival de Locarno

O filme O Jacaré, coprodução entre Suíça e Portugal dirigida por Basil Da Cunha, está entre os concorrentes ao Leopardo de Ouro no Festival de Locarno, que acontece de 5 a 15 de agosto.

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A organização do Festival de Locarno anunciou que O Jacaré disputará o principal prêmio da mostra internacional. O longa encerra a trilogia do cineasta Basil Da Cunha, radicado em Lausanne, e se passa em um subúrbio de Lisboa.

Misturando drama e suspense, a produção acompanha as consequências de um assalto e é resultado de uma coprodução entre Suíça e Portugal.

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Este conteúdo foi publicado em O diretor de O Fim do Mundo fala sobre sua infância na Suíça, dupla nacionalidade, e os desafios enfrentados atualmente pela população da Reboleira.

Na tradicional exibição ao ar livre da Piazza Grande será apresentado The Invite, da diretora norte-americana Olivia Wilde (Don’t Worry Darling), em sua estreia na Suíça. O público também poderá assistir a Frank & Louis, primeiro filme em língua inglesa da diretora suíça Petra Volpe (The Divine Order e Heldin). As duas cineastas participarão do festival.

Entre 5 e 15 de agosto, o Festival de Locarno exibirá 233 filmes, dos quais 103 serão apresentados em estreia mundial.

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Preparando a toca do leopardo

Este conteúdo foi publicado em Inicialmente recebida com algumas reservas, a ideia de levar o festival para a Piazza Grande veio em 1971, 25 anos após o nascimento do festival. Hoje, a imensa tela de 26 metros de comprimento e 14 de altura é um dos símbolos de Locarno, na Suíça italiana. Sua instalação exige um trabalho à altura: um…

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