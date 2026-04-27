Suíça tem cada vez mais idosos no mercado de trabalho

O grande número de baby boomers está cada vez mais passando para a faixa etária acima de 64 anos, fazendo com que ela cresça significativamente. Keystone-SDA

A parcela de pessoas com 64 anos ou mais na força de trabalho suíça mais que dobrou em 20 anos, impulsionada pelo envelhecimento da população e pela permanência de mais idosos no emprego.

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O número de pessoas que continuam trabalhando após a idade padrão de aposentadoria saltou de cerca de 87 mil em 2005 para 220 mil em 2025, segundo dados da Pesquisa Suíça de Força de Trabalho. Isso representa aproximadamente duas vezes e meia o nível registrado há duas décadas.

Parte desse aumento se explica por fatores demográficos. As gerações do “baby boom” estão chegando à faixa etária acima dos 64 anos, ampliando significativamente esse grupo na população.

Ao mesmo tempo, cresce a tendência de prolongar a vida profissional. Atualmente, cerca de 12% das pessoas com mais de 64 anos estão empregadas — em 2005, eram 7%. Os dados também indicam que homens e mulheres seguem esse movimento em proporções semelhantes.

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Trabalho parcial e autonomia predominam

Entre os trabalhadores mais velhos, mais da metade dos que atuam em tempo integral são autônomos. Ainda assim, a maioria trabalha em regime reduzido, com carga de até 50% da jornada padrão. Apenas cerca de um em cada sete mantém emprego em tempo integral.

No total, pessoas com 64 anos ou mais representavam 4,5% da força de trabalho em 2025 — mais que o dobro da participação registrada em 2005 (2,1%).

Adaptação: Fernando Hirschy

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