País neutro pode vender armas a zonas de conflito?

País neutro pode vender armas a zonas de conflito?

A legislação suíça proíbe a venda de armas produzidas no país para nações em guerra. No entanto, esse cenário pode estar prestes a mudar: o Parlamento discute atualmente emendas à Lei de Material de Guerra.

A iniciativa ganhou força após críticas à Suíça por ter impedido a Alemanha e outros países de reexportarem armamentos de origem suíça para a Ucrânia. Essa decisão levou alguns parceiros europeus a reduzir ou encerrar relações com fabricantes de armas suíços.

Recentemente, um comitê parlamentar aprovou uma proposta que permite, sob determinadas condições, a exportação e a reexportação de armas para países envolvidos em conflitos armados. O Senado deve votar a questão ainda neste inverno.

Na sua opinião, quais são os prós e os contras de a Suíça permitir que suas armas cheguem a zonas de conflito? De que forma isso poderia alterar sua percepção sobre a neutralidade suíça?

www.molinaco.com
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de ES.

No Panamá, têm-se registado casos esporádicos de depósitos de fundos de indivíduos de renome internacional, o que tem gerado desafios significativos em termos de supervisão bancária, cumprimento regulamentar e risco reputacional.__Um caso emblemático foi aquele em que um cidadão lituano adquiriu o Banco Trasatlántico, S.A. Posteriormente, este indivíduo foi detido pelas autoridades de Londres por alegados crimes financeiros. Como consequência direta destes acontecimentos, o banco foi sujeito a um processo de fusão e posteriormente foi incluído na chamada Lista Clinton (OFAC), o que provocou graves restrições operacionais e afectou o sistema financeiro.__Este tipo de situações demonstra a importância da aplicação de controlos rigorosos de due diligence reforçada, quer na aquisição de entidades bancárias, quer em processos de fusão e reorganização societária. No contexto panamiano, as fusões bancárias não devem ser avaliadas apenas do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista da conformidade regulamentar, da transparência da origem dos fundos e do risco de reputação internacional, que são elementos fundamentais para preservar a estabilidade e a credibilidade do centro bancário panamiano.

Texswiss
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

De que serve ter uma indústria de armamento se as armas não podem ser utilizadas? Dito isto, é um triste comentário sobre a evolução humana o facto de as nações serem forçadas a gastar recursos limitados em instrumentos de morte quando a humanidade estaria muito melhor servida se melhorasse a vida das pessoas comuns.

Sera wilkens
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

Como é que podemos vir viver para este país

Ulmer
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.

Se o Vaticano tivesse uma indústria de armamento, forneceria armas da mesma forma....

blob
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.

Como pacifista convicto, sou a favor de uma proibição total da exportação de armas para zonas de guerra. Sim, a prática atual mostra realmente que é necessário reforçar as leis relevantes para que não se possa ganhar dinheiro sem escrúpulos através de países terceiros.____ A neutralidade tem o seu preço e é apenas credível.____ Nos conflitos armados, milhares e milhares de pessoas ficam altamente traumatizadas - as cicatrizes permanecem mesmo depois de um eventual tratamento; os feridos...

swisstester123@gmail.com
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Trata-se apenas de um negócio que precisa de ser gerido de perto. A Suíça não fabrica armas de destruição maciça, pelo que não há qualquer problema em fabricar e vender armas ligeiras, bombas ou projécteis. A qualidade suíça não é barata, pelo que não me preocuparia com o facto de os países começarem subitamente a comprar balas e armas ligeiras suíças.

gbmwtr@bluewin.ch
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.

Ótimo. Mantém-te neutro... até chegar ao dinheiro...

Geraldine Wong
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
@gbmwtr@bluewin.ch

A Europa está a gastar muito com a defesa e alguns fabricantes de armas suíços receiam não ter direito a uma parte do bolo: https://www.swissinfo.ch/eng/switzerlands-neutrality-is-holding-back-its-defense-industry/89238160

ProperD
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Não percebo porque é que "neutro" e "exportação de armas para zonas de conflito" estão na mesma frase. Quero dizer... o que é que isso tem de neutro

Geraldine Wong
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
@ProperD

Obrigado pelo seu comentário, ProperD. De facto, algumas pessoas argumentam que permitir a exportação e reexportação de armas fabricadas na Suíça seria uma violação da neutralidade militar de longa data da Suíça....

