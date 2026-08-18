Diplomata equatoriana entra na disputa pela secretaria-geral da ONU

afp_tickers

Compartilhar

1 minuto

Ivonne A-Baki, diplomata equatoriana que representou seu país nos Estados Unidos, entrou na disputa para se tornar secretária-geral das Nações Unidas, anunciou a organização em carta divulgada nesta terça-feira (18).

Indicada por Tonga, a ex-ministra do Comércio Exterior junta-se à lista de candidatos ao cargo da secretaria-geral da ONU.

Filha de pais libaneses, A-Baki desempenhou um papel fundamental no acordo de paz de 1998 entre Equador e Peru.

Com esta indicação, cinco mulheres e três homens concorrem para suceder o português António Guterres, que completará seu segundo mandato de cinco anos como chefe da ONU em 31 de dezembro de 2026.

As indicações permanecem abertas, o que aumenta a possibilidade de novas candidaturas tardias.

Em uma declaração publicada no X, A-Baki apresentou-se como “a única candidata cuja herança conecta a América Latina e o Oriente Médio, e a única indicada que ajudou a negociar um acordo de paz entre dois Estados soberanos membros da ONU”.

“Estou preparada para contribuir para renovar a promessa fundadora da Carta da ONU: salvar as gerações futuras do flagelo da guerra em um mundo onde os conflitos continuam crescendo”, acrescentou.

gw/mjf/nn/mar/aa/am