Diretor da Casa Argentina em Paris renuncia ao cargo

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O diretor da Casa Argentina de Paris, Santiago Muzio, renunciou após meses de polêmicas relacionadas à sua gestão da residência localizada no prestigioso campus universitário Cité U, confirmou neste domingo (13) uma fonte do Ministério do Capital Humano da Argentina à AFP.

Nomeado pelo governo de Javier Milei em 2024, o advogado franco-argentino estava no centro de várias controvérsias, acusado de expulsar residentes, retirar uma placa em homenagem aos desaparecidos da ditadura argentina e sediar reuniões de grupos de extrema direita.

A Prefeitura de Paris solicitou em 30 de julho uma “investigação” sobre sua gestão ao chanceler francês, Jean-Noël Barrot, que na semana passada disse manter “conversas com as autoridades argentinas”.

“Sim, ele renunciou”, afirmou neste domingo uma fonte do Ministério do Capital Humano, confirmando informações publicadas pelo jornal argentino Clarín. Procurado pela AFP, Muzio não respondeu até o momento.

A Casa Argentina é uma das quase 50 residências da Cité Internationale Universitaire de Paris, conhecida como Cité U, que recebe anualmente cerca de 12 mil estudantes, pesquisadores e artistas de 150 nacionalidades.

Em uma investigação da AFP, moradores descreveram, durante o ano letivo de 2025/2026, uma “mini ditadura” na Casa Argentina, onde vivem em constante medo e sem liberdade de expressão.

Em entrevista ao jornal conservador francês Journal du Dimanche (JDD), na semana passada, Muzio declarou que seu projeto era “arrancar este lugar das garras da extrema esquerda e da ideologia woke” e restaurar “a ordem e a disciplina”.

Seu sucessor será Alfredo Mario Soto, vice-reitor da Universidade Nacional de Rosário, de acordo com o Clarín. O jornal destaca que o professor universitário viveu durante muitos anos na Casa Argentina em Paris.

A organização Assembleia de Cidadãos Argentinos na França, que promoveu protestos ao longo do último ano contra a situação na residência, celebrou a renúncia em comunicado e pediu ao futuro diretor que revogue as expulsões de residentes, restaure a placa em homenagem aos desaparecidos e assine a Carta de Valores da Cité U, que Santiago Muzio se recusou a subscrever.

Sua renúncia ocorre poucas semanas antes da visita prevista de Milei à França, programada para o fim deste mês.

bur-gfe/dg/aa/ic