Documentário espanhol sobre touradas causa polêmica em San Sebastián

O diretor espanhol Albert Serra apresenta, nesta segunda-feira (23), no Festival de Cinema de San Sebastián, um documentário polêmico sobre a tourada, em um dia que se destaca o primeiro longa-metragem de ficção da chilena Maite Alberdi.

No quarto dia do festival na cidade basca, no norte da Espanha, Serra defende “Tardes de Soledad”, seu primeiro documentário, que segue o toureiro Andrés Roca Rei durante um dia de corrida.

O filme gerou debate antes mesmo de ser apresentado, quando o partido da causa animal PACMA pediu que ele fosse retirado da programação ao considerar que oferece “uma visão romântica e íntima de uma prática controversa” que pode “normalizar e perpetuar uma tradição que envolve violência contra os animais”.

Serra se aproxima “desse mundo com um olhar de artista”, respondeu José Luis Rebordinos, diretor da mostra, em uma entrevista ao jornal digital eldiario.es. “Não é um filme para dizer se apoia os touros ou se é contra”, avaliou.

Ao ser perguntado a respeito, Serra afirmou, em coletiva de imprensa, que seu longa-metragem “se posiciona” no sentido de que mostra “certa fascinação pelo tema”, mas ao mesmo tempo “não renuncia a ser um filme de arte (…) que não está a serviço nem de uma causa nem de qualquer outra coisa, está a serviço do cinema”.

No plano estritamente cinematográfico, o destaque desta segunda vai para “El Lugar de la Otra”, a primeira obra de ficção da chilena Maite Alberdi, conhecida por documentários como “Agente Duplo” e “A Memória Infinita”, que receberam indicações ao Oscar.

O filme aborda um caso real, o da popular escritora María Carolina Geel, que foi condenada por assassinar seu amante em 1955, mas depois indultada pelo presidente chileno a pedido da poetisa e Prêmio Nobel Gabriela Mistral.

“Todo o filme, todo o que vemos no caso está baseado nos depoimentos reais, nos documentos reais, nos arquivos (…) Então, para mim, tem muito de documentário o filme, mas (a partir) de um personagem de ficção”, disse.

“El Lugar de la Otra” está na corrida pela Concha de Ouro, o principal prêmio do Festival, que começou na sexta-feira e vai até 28 de setembro com a cerimônia de premiação.

Outro filme que estreia nesta segunda na seção oficial do festival é “The End”, do americano Joshua Oppenheimer, um musical sobre uma família de sobreviventes do apocalipse protagonizado por Tilda Swinton.

Ne seção Horizontes, onde é disputado o prêmio de Melhor Filme latino-americano, serão projetados nesta segunda “Sujo”, um filme das mexicanas Astrid Rondero e Fernanda Valadez premiado em janeiro no festival de Sundance, e “Los Domingos Mueren Más Personas”, do diretor e ator argentino Iair Said, que estreou em Cannes em maio.

