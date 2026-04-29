Dois judeus feridos em ataque com faca em Londres

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Dois homens judeus ficaram feridos nesta quarta-feira (29) em um ataque com faca em um bairro do norte de Londres, anunciou a polícia, acrescentando que um suspeito foi preso.

O ataque, no bairro de Golders Green, representa o mais recente ato de violência contra a comunidade judaica em Londres nas últimas semanas.

As duas vítimas, um homem na casa dos 30 anos e outro na casa dos 70, “foram atendidas no local e levadas para um hospital. Seu estado de saúde é estável”, disse a polícia em um comunicado.

O suspeito também tentou esfaquear policiais, que não ficaram feridos.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse na rede X que “o ataque antissemita em Golders Green é absolutamente ultrajante. Atacar nossa comunidade judaica é atacar o Reino Unido”.

O líder trabalhista expressou sua gratidão ao grupo de vigilância comunitária judaica Shomrim North West London, cujos membros imobilizaram o suspeito antes da intervenção da polícia, e ao serviço de emergência voluntário de Golders Green, Hatzola, que prestou socorro aos feridos.

Após o ataque desta quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores de Israel instou o governo britânico a tomar medidas contra o antissemitismo.

“Após ataques a sinagogas, instituições judaicas, ambulâncias comunitárias e, agora, judeus atacados em Golders Green, o governo do Reino Unido não pode mais alegar que a situação está sob controle”, escreveu o ministério no X.

Acrescentou que as declarações de Starmer “não substituem a necessidade de confrontar as causas profundas do antissemitismo que estão se proliferando no Reino Unido. Chega de palavras. O Reino Unido precisa agir de forma decisiva e urgente.”

No final de março, um ataque antissemita teve como alvo ambulâncias em Hatzola, seguido por ataques a uma sinagoga no bairro de Harrow e à sede de uma instituição de caridade judaica.

Os ataques não resultaram em mortes, mas aumentaram a preocupação na comunidade judaica.

A polícia prendeu 26 pessoas em conexão com esses ataques, que ocorreram após o início da ofensiva israelense-americana contra o Irã.

As motivações ainda não foram claramente estabelecidas, mas a polícia investiga reivindicações de responsabilidade feitas por um grupo pró-Irã chamado Harakat al-Yamin al-Islamiyya (Haji).

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