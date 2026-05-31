Drone atinge usina nuclear na Ucrânia
Um drone atingiu a usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia ocupado pela Rússia, informou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).
“Um drone atingiu hoje um edifício de turbinas da usina, o que supostamente provocou um buraco em uma de suas paredes”, afirmou a AIEA em uma publicação no X no fim da noite de sábado, citando as autoridades locais da central.
“Atacar instalações nucleares é como brincar com fogo”, acrescentava a publicação, em declarações atribuídas ao diretor-geral do organismo, Rafael Grossi.
O ataque abriu um buraco na parede da sala de máquinas, mas não danificou o equipamento principal, segundo a Rosatom, a agência nuclear estatal russa.
O Ministério da Defesa da Rússia detalhou, por sua vez, que os danos causados pelo drone ficam “a dez metros da sala do reator”.
Situada perto da linha de frente, no sul da Ucrânia, Zaporizhzhia é a maior usina nuclear da Europa.
Moscou e Kiev se acusam repetidamente de pôr em risco uma catástrofe nuclear com ataques desde que a usina foi capturada pelas forças russas em 2022.
“Demos mais um passo em direção a um incidente que, com grande probabilidade, afetará até mesmo aqueles que vivem muito longe das fronteiras da Rússia e da Ucrânia”, declarou à imprensa russa o diretor-geral da Rosatom, Alexei Lijachov.
O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia rejeitou as acusações e afirmou em um comunicado que elas careciam de “lógica”. “Não está claro por que a Ucrânia atacaria sua própria usina nuclear localizada em seu próprio território, que ela mesma busca recuperar sob seu controle soberano”, afirmou o ministério.
Neste domingo, as autoridades da usina nuclear informaram sobre um novo ataque ucraniano que atingiu a oficina de transporte da planta, um local que já foi alvo em várias ocasiões nos últimos meses.
Segundo a mesma fonte, seis ônibus e dois caminhões foram destruídos, embora a usina continue “operando normalmente” e sua segurança operacional esteja “totalmente garantida”.
burs-vbw/pb/pc/ahg/yr