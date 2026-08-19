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Emirados cancelam shows de Shakira e Christina Aguilera

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Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Os organizadores de dois festivais em Abu Dhabi, onde a estrela colombiana Shakira e a cantora americana Christina Aguilera se apresentariam, anunciaram o cancelamento dos eventos, enquanto o país sofre os impactos da guerra no Oriente Médio. 

Os Emirados Árabes Unidos continuam sendo o principal alvo dos ataques retaliatórios de Teerã desde o início da ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro. 

A nação do Golfo afirma ter sido alvo de mais de 3.000 mísseis e drones, que atingiram parte da infraestrutura, embora a maioria tenha sido interceptada. 

Embora o ritmo dos ataques tenha diminuído consideravelmente nos últimos meses, o Ministério da Defesa anunciou na terça-feira que o Irã lançou dois mísseis balísticos contra embarcações, que acabaram caindo no mar. 

Os organizadores do festival Offlimits, onde Shakira se apresentaria em 21 de novembro, anunciaram o cancelamento do evento em um comunicado na terça-feira, prometendo reembolsar o valor dos ingressos. 

“Esperamos reorganizar o Offlimits em 2027”, escreveram, sem especificar o motivo do cancelamento da edição de 2026.

A Ticketmaster, plataforma responsável pela venda de ingressos para o show de Christina Aguilera, marcado para 25 de setembro, também anunciou o cancelamento, sem definir uma nova data, segundo a imprensa dos Emirados Árabes Unidos. 

Ambos os eventos já haviam sido adiados devido ao impacto da guerra na segurança e no tráfego aéreo. O festival Offlimits estava inicialmente programado para acontecer em Abu Dhabi no dia 4 de abril, enquanto o show de Christina Aguilera estava marcado para 24 de abril. 

Desde o início do conflito, as represálias de Teerã no Golfo abalaram a imagem de estabilidade que as monarquias ricas em petróleo da região tentam projetar há anos. 

As autoridades se esforçam para retomar as atividades culturais e turísticas, pilares de suas economias.

sh/sar/apz/mab/an/aa

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