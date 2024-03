Erdogan da Turquia visitará EUA em 9 de maio, disse autoridade de segurança

2 minutos

Por Ece Toksabay

ANCARA (Reuters) – O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, visitará os Estados Unidos em 9 de maio, disse um oficial de segurança turco nesta sexta-feira, preparando o cenário para sua primeira reunião na Casa Branca durante o governo Biden.

A visita a Washington seria a primeira de Erdogan desde 2019, quando conheceu o então presidente Donald Trump, com quem mantinha bons laços pessoais. Desde a eleição do presidente norte-americano, Joe Biden, em 2020, Ancara tem procurado outro encontro presencial.

Os laços entre os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), há muito tensos por diferenças numa série de questões, melhoraram desde que Ancara ratificou a candidatura da Suécia à adesão à Otan em janeiro, após um atraso de 20 meses que causou frustração em Washington.

No entanto, persistem tensões, inclusive no norte da Síria, onde as forças dos EUA estão aliadas a militantes curdos que Ancara considera terroristas. Washington também pressionou Ancara a fazer mais para impedir o trânsito de mercadorias para a Rússia que diz serem utilizadas no esforço de guerra de Moscou na Ucrânia.

O responsável não forneceu mais informações sobre a visita, mas disse que o principal responsável dos serviços secretos da Turquia, Ibrahim Kalin, se reunirá com membros da Câmara dos Deputados dos EUA para conversações sobre a visita planejada e outras questões bilaterais.

Não houve comentários imediatos de Washington ou da Embaixada dos EUA em Ancara sobre a visita.

(Reportagem de Ece Toksabay)