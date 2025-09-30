Escolas e praias na ilha espanhola de Ibiza são fechadas devido a chuvas torrenciais

As ilhas mediterrâneas espanholas de Ibiza e Formentera saíram relativamente ilesas das chuvas torrenciais desta terça-feira (30), que provocaram inundações e levaram ao fechamento de praias e escolas.

A Espanha está na linha de frente do aquecimento global e é regularmente atingida por chuvas intensas no fim do verão e no início do outono europeus.

Há quase um ano, a região de Valência, no sudeste, foi duramente afetada por inundações que deixaram mais de 200 mortos, as mais letais em décadas no país.

Em relação a Ibiza, a agência meteorológica espanhola (AEMET) escreveu na rede social X que as “extraordinárias” precipitações desta terça-feira representaram o dia mais chuvoso desde, pelo menos, 1952.

Na cidade homônima, a agência informou que foram registrados 254 milímetros de chuva em poucas horas, “mais da metade do que costuma chover em um ano inteiro na região”.

Porém, à tarde, a AEMET suspendeu todos os alertas meteorológicos tanto nesta ilha como na vizinha Formentera, ambas parte do arquipélago das Ilhas Baleares.

A agência havia emitido pela manhã um alerta vermelho, o nível mais alto, pelo “perigo extraordinário” que representava a possibilidade de “inundações e enchentes repentinas de cursos d’água”.

O presidente de governo da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, pediu à população que aumentasse “a precaução” e seguisse “as informações dos canais oficiais”.

O governo regional das Baleares registrou 179 incidentes em Ibiza e seis em Formentera, a maioria relacionada a inundações nos pavimentos inferiores de edifícios, vias públicas, quedas de árvores e de mobiliário urbano, assim como ao risco de transbordamento de córregos.

As autoridades regionais também informaram que três pessoas ficaram levemente feridas em um deslizamento de terra perto de um hotel. Não houve feridos graves nem mortos.

Vídeos nas redes sociais mostravam pessoas caminhando pela lama em uma praia de Ibiza cercada por palmeiras, bares e restaurantes, enquanto as sirenes dos veículos de emergência soavam ao fundo.

Nos centros urbanos de Ibiza, a água inundou as ruas, arrastando grandes contêineres de resíduos e obrigando os veículos a avançarem lentamente.

A unidade de emergências do Exército espanhol foi mobilizada com reforços da ilha vizinha de Maiorca e do continente para ajudar a bombear a água dos edifícios e liberar estradas, algumas das quais permaneciam bloqueadas.

Os serviços de emergência das ilhas de Ibiza e Formentera enviaram uma mensagem de alerta aos telefones celulares dos moradores, instando-os a evitar deslocamentos e atividades ao ar livre e a se manter afastados de riachos, áreas baixas e pavimentos inferiores.

Na região de Valência, o nível de alerta foi reduzido nesta terça-feira em dois graus, para amarelo, após o alerta vermelho emitido na segunda-feira. As chuvas do início da semana provocaram algumas inundações sem vítimas na região.

