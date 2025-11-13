EUA anuncia acordos comerciais com Argentina, Equador, El Salvador e Guatemala

afp_tickers

3 minutos

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (13) acordos comerciais com Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador, que permitirão reduzir o custo de produtos como banana e café para os consumidores americanos.

Os quatro países latinos concordaram em abrir seus mercados a produtos americanos em troca de uma redução das tarifas sobre suas exportações para os Estados Unidos, entre elas as agrícolas, informou a Casa Branca em seu site.

Esta é a série mais recente de acordos fechados desde que o presidente Donald Trump lançou sua guerra tarifária, em abril. Em consequência, os preços de produtos como banana e café no mercado americano podem diminuir, em meio à insatisfação dos consumidores com o aumento do custo de vida no segundo mandato de Trump.

“Acreditamos que esses acordos vão ajudar a alcançar um comércio equilibrado, a reciprocidade e a reduzir os déficits de longa data”, disse um funcionário do alto escalão americano. “Nossa expectativa é de que haverá efeitos positivos nos preços de produtos como café, cacau e banana.”

Segundo o funcionário, as tarifas gerais de 10% impostas aos produtos procedentes de Guatemala, El Salvador e Argentina, e de 15% aos do Equador “permanecerão inalteradas”, mas “haverá uma redução” em um certo número de mercadorias. Trump impôs nos últimos meses tarifas adicionais de 10% ou 15% a países da América Latina.

A Guatemala fornece 41% das bananas importadas pelos Estados Unidos, e o Equador, 19%. A Argentina, por sua vez, comprometeu-se a abrir seu mercado ao gado e a aves americanas, e a simplificar a entrada da carne bovina desse país.

– ‘Trabalho intenso’ –

Logo após o anúncio, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, publicou no X que o acordo “cria as condições para um aumento dos investimentos dos Estados Unidos na Argentina e inclui uma redução de tarifas para indústrias-chave, aumentando o comércio bilateral”.

Alguns dos acordos anunciados hoje também garantem, segundo o funcionário, o acesso dos Estados Unidos a minerais estratégicos. Os quatro países se comprometeram, ainda, a não impor tarifas sobre os serviços digitais americanos.

O pacto “fortalece e amplia nossa relação econômica de longa data”, expressaram em comunicado conjunto El Salvador e Washington. O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, também celebrou: “Depois de meses de trabalho intenso e diálogo franco com o governo dos Estados Unidos, nós nos tornamos um dos primeiros países a fechar um acordo para reduzir e eliminar tarifas.”

dk/bgs/val/atm/lb/am