EUA anuncia prisão de familiares de general iraniano

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Os Estados Unidos anunciaram neste sábado a prisão em seu território da sobrinha e da sobrinha-neta do general iraniano Qassem Soleimani, morto em 2020, em um ataque com drones ordenado por Donald Trump. A imprensa iraniana, no entanto, negou qualquer vínculo entre as mulheres e o militar.

Segundo um porta-voz diplomático dos Estados Unidos, as duas foram presas na noite de ontem “por agentes federais, após o secretário de Estado revogar seu status de residentes permanentes”.

A sobrinha, identificada como Hamideh Soleimani Afshar, é acusada por Washington de apoiar o Irã. “Enquanto residia nos Estados Unidos, ela divulgou propaganda do regime iraniano, comemorou ataques contra soldados e bases militares americanas no Oriente Médio, elogiou o novo líder supremo do Irã, referiu-se aos Estados Unidos como ‘Grande Satã’ e expressou apoio incondicional à Guarda Revolucionária iraniana, um grupo classificado como organização terrorista”, diz a nota.

Segundo a agência de notícias iraniana Fars, Zeinab Soleimani, filha de Qassem, negou as acusações. “As pessoas presas nos Estados Unidos não têm qualquer relação com a família do general falecido”, afirmou a agência.

A TV estatal do Irã citou Narjes Soleimani, outra filha de Qassem e membro do Conselho Municipal Islâmico de Teerã, segundo a qual, até hoje, “nenhum parente ou pessoa próxima do mártir Soleimani residiu nos Estados Unidos”.

O Departamento de Estado não respondeu aos desmentidos das filhas de Soleimani.

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