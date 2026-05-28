The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

EUA e Irã alcançam acordo-quadro sujeito a aval de Trump, dizem fontes americanas

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Os negociadores americanos e iranianos alcançaram um acordo-quadro para prorrogar o cessar-fogo de 60 dias, mas este ainda requer a aprovação do presidente Donald Trump, informaram fontes americanas à AFP nesta quinta-feira (28). 

As fontes confirmaram a informação publicada pelo site noticioso Axios, segundo a qual ambas as partes tinham alcançado um acordo sobre um memorando de entendimento para estender a trégua e iniciar negociações sobre o programa nuclear do Irã.

Não houve confirmação imediata do próprio Trump, nem do Irã.

O acordo de 60 dias estipulará que o trânsito marítimo pelo Estreito de Ormuz será irrestrito, sem pedágios nem hostilidades, e que o Irã deverá retirar todas as minas em um prazo de 30 dias, informou o Axios.

Em troca, os Estados Unidos suspenderão seu bloqueio naval aos portos do Irã, embora apenas proporcionalmente ao volume de tráfego comercial que for restabelecido, acrescentou a mesma fonte.

O memorando também incluirá o compromisso do Irã de não tentar desenvolver armas nucleares, informou o Axios.

Entre as primeiras questões que deverão ser abordadas está a forma de dispor das reservas de urânio enriquecido do Irã.

Trump insistiu reiteradamente que o Irã não poderá possuir armas nucleares no âmbito de nenhum acordo destinado a pôr fim à guerra que Estados Unidos e Israel iniciaram em 28 de fevereiro.

Desde 7 de abril, um frágil cessar-fogo permanece em vigor.

O presidente americano declarou, na quarta-feira, que ainda não se sentia “satisfeito” com as propostas do Irã e advertiu que poderia “terminar o trabalho” pela via militar.

Tanto Washington quanto Teerã se acusaram mutuamente de violar a trégua nas primeiras horas desta quinta-feira, após o registro de ataques de ambas as partes.

dk/acb/dg/mar/mvv/nn/lm/mvv

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR