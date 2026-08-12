Europeus se preparam para o eclipse solar total

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Milhões de europeus se preparam para acompanhar nesta quarta-feira (12) um raro eclipse solar total, que cruzará parte do continente e mergulhará uma região da Espanha na escuridão durante o entardecer.

O fenômeno astronômico pouco frequente, o primeiro do tipo na Europa continental desde 2006, começará na Rússia por volta das 17h00 GMT (14h00 de Brasília), cruzará o hemisfério norte e passará pela Groenlândia e depois pelo Atlântico.

Além de parte da Islândia, o eclipse cruzará a Espanha em diagonal, do noroeste atlântico até as Ilhas Baleares, no Mediterrâneo, por onde deve terminar por volta das 18h30 GMT (15h30 de Brasília)

Fora desta faixa, o fenômeno será apenas parcial, como acontecerá na França, no Canadá, na África Ocidental ou nos Estados Unidos.

Quando a Lua se alinha perfeitamente com o Sol, cria-se uma escuridão inquietante e as temperaturas registram queda. Desorientados, os animais se comportam de forma incomum.

O espetáculo será rápido na Espanha, já que a fase de totalidade — quando a Lua oculta completamente o Sol — vai durar menos de dois minutos, no máximo, em algumas áreas.

O fenômeno completo deve demorar quase duas horas, já que o eclipse começa de forma parcial, atinge a totalidade e volta a ser parcial.

O evento oferecerá aos cientistas uma oportunidade pouco frequente de estudar a atmosfera do Sol e sua camada mais externa, com a esperança de se aproximar dos segredos dos ventos solares e do campo magnético do Sol.

– Febre pelo eclipse –

A febre pelo eclipse dominou a Espanha, que aguarda curiosa e em pleno período de verão o seu dia com duas noites. Conseguir os óculos para observá-lo com segurança virou uma corrida contra o relógio, com os estoques esgotados em muitas lojas.

Os caçadores de eclipses, fãs de astronomia que perseguem os fenômenos ao redor do mundo, se preparam há vários meses

Para a sorte de todos, a previsão indica céu aberto na Espanha na quarta-feira, exceto em algumas partes do norte e do leste, segundo a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

Segundo destino turístico mundial, a Espanha espera que o eclipse tenha um impacto favorável em sua economia. O acaso astronômico recompensou áreas da chamada “Espanha esvaziada”, zonas do interior mais rural e desabitado, que terão os melhores pontos de observação.

“Recebemos 50 ligações por dia sobre onde se hospedar, onde ver, onde estacionar”, disse à AFP Laura del Teso, funcionária da Secretaria de Turismo de Benavente, onde o eclipse total poderá ser observado por mais de um minuto. Com visitantes de vários países, a tranquila localidade do noroeste da Espanha, fora dos grandes fluxos turísticos, nunca havia registrado um evento semelhante.

Segundo estimativas do Ministério da Economia, o eclipse pode ter uma contribuição líquida para a economia nacional de quase 400 milhões de dólares, com quase 450 mil turistas adicionais.

burx-imm-rs/dbh/arm/fp