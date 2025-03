Ex-produtor Harvey Weinstein pede ‘novo olhar’ em seu próximo julgamento

O ex-produtor de cinema de Hollywood Harvey Weinstein, que cumpre pena por agressão sexual, pediu que seu novo julgamento por estupro, que começa no mês que vem, aconteça sob “um novo olhar”.

Weinstein, 72, que sofre de leucemia, voltará a ser julgado em Nova York, após uma corte de apelações anular a condenação a 23 anos de prisão que ele recebeu em 2020 pelo suposto estupro da atriz Jessica Mann e por suposta agressão sexual contra a assistente de produção Mimi Haleyi.

O novo julgamento do ex-fundador dos estúdios Miramax começará em 15 de abril, com a seleção dos 12 membros do júri, anunciou hoje o juiz Curtis Faber. Acusação e defesa concordaram em excluir termos que possam influenciar o júri, como “sobrevivente” ou “vítima” de agressão

“Ninguém será a vítima até que o júri tome a sua decisão”, disse o advogado Arthur Alaida. “Tudo será examinado novamente.”

Pálido e se locomovendo em cadeira de rodas, Weinstein não tomou a palavra, mas sua defesa informou que ele espera que o caso seja “visto sob um novo olhar”.

O novo julgamento estava previsto para novembro de 2024, mas foi incluída uma nova acusação de agressão sexual, que remonta a 2006. Weinstein se declarou inocente e solicitou um processo separado.

O ex-produtor cumpre em Nova York outra pena, de 16 anos, imposta por um tribunal de Los Angeles por outros casos de agressão sexual, da qual ele também recorreu.

