Filmes de terror ressurgem em Bollywood para conquistar grande público na Índia

O gênero de terror foi durante muito tempo desprezado na indústria cinematográfica de Bollywood, na Índia, mas se reinventou com uma mescla de comédia, mitologia e a presença de grandes estrelas que impulsionaram o seu sucesso nas bilheterias.

“Há novas histórias, talentos frescos, e tudo isso leva a um ressurgimento”, comentou o diretor Deepak Ramsay, de uma renomada família de cineastas que criaram cerca de 30 filmes de terror nas últimas décadas.

“Filmes que antes eram vistos como feitos para um nicho, agora são sucessos de bilheteria”, acrescentou.

“Há uma grande audiência esperando para ver estes filmes”, disse o diretor Aditya Sarpotdar, cujo filme ‘Thamma’, considerado o primeiro filme de vampiros da Índia, estreia neste mês de outubro.

Esta “história sangrenta de amor” tem em seu elenco os populares atores Ayushmann Khurrana e Rashmika Mandanna, e mescla as tradicionais danças e canções de Bollywood com lobisomens e presas afiadas.

Antes, um filme de terror era feito com cerca de 25 mil dólares (133,7 mil reais na cotação atual), enquanto agora “o orçamento é de 9 milhões de dólares (48 milhões de reais na cotação atual)”, disse Ramsay.

– “Depois do susto” –

Devido ao baixo orçamento dos filmes de terror, “nenhuma das grandes estrelas se interessava”, explicou Ramsay.

Além disso, o cinema de terror está limitado ao público adulto, o que deixava “quase 50% dos espectadores de fora”, observou.

No início dos anos 2000, o cenário começou a mudar lentamente quando Ajay Devgn apareceu em ‘Bhoot’ (Fantasma), um sucesso de 2003.

Já em 2018, ‘Tumbbad’ foi a primeira obra indiana a abrir a Semana da Crítica do Festival de Cinema de Veneza.

Os cineastas passaram a mesclar cada vez mais os gêneros.

“Há uma linha muito tênue entre o horror e a comédia”, disse à AFP Ram Gopal Varma, diretor de ‘Bhoot’.

“Quando você se assusta, a primeira reação depois do susto é rir”, disse.

– Em busca de uma estrela –

Sarpotdar considera que a abordagem mais leve aumentou o interesse do público.

“Quando se almeja um público massivo, o humor se torna a chave”, indicou.

Seu sucesso ‘Munhya’ de 2024, sobre um espírito vingativo que quer se casar, tornou-se um filme para a família.

No entanto, Sarpotdar sente que o cinema indiano ainda não tem o reconhecimento que merece. Sua aspiração atual é ver uma das grandes estrelas de Bollywood atuando neste gênero de filme.

“Adoraria ver Shah Rukh Khan fazer terror”, comentou o diretor.

