Fumaça perigosa de incêndios florestais no Canadá afeta os EUA

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A fumaça dos incêndios florestais que atingem a província canadense de Ontário chegou nesta quinta-feira (16) ao nordeste dos Estados Unidos, expondo milhões de pessoas a uma qualidade do ar prejudicial.

Um dia após imagens de um amarelo apocalíptico em Toronto, no Canadá, agora os mais afetados são os estados americanos localizados na fronteira, entre eles Minnesota, Wisconsin e Michigan.

Na tarde desta quinta-feira, o monitor da empresa IQAir indicava Detroit, Minneapolis e Chicago como as três cidades mais poluídas do mundo.

Um névoa difusa cobriu Nova York, onde os meteorologistas esperam um patamar considerado “perigoso para a saúde” devido às partículas finas provenientes dos incêndios. As autoridades incentivam os moradores a passar o mínimo de tempo possível ao ar livre.

Em Detroit, Chicago e Toledo (Ohio), o índice de qualidade do ar ultrapassou os níveis perigosos, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. “Temos uma sensação de aperto no peito”, descreveu à AFP Erin Lucey, funcionária de uma fazenda de hortaliças em Wisconsin (norte).

Essas condições podem persistir pelo menos até amanhã, alertaram autoridades do estado de Michigan. Segundo dados recentes, há mais de 130 incêndios ativos no noroeste desta província canadense, dos quais pelo menos 60 estão fora de controle. Quinze comunidades foram evacuadas.

Autoridades de Ontário solicitaram ajuda adicional ao governo federal, sobretudo apoio aéreo para evacuar comunidades remotas. “Estamos preparados e daremos todo o apoio adicional necessário”, garantiu hoje o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

Os incêndios florestais no Canadá devastaram 1,9 milhão de hectares neste ano, menos do que em 2023 e 2025, segundo as estatísticas oficiais mais recentes.

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