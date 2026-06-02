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Governo Trump abandona plano para compensar aliados por meio de fundo

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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abandonou nesta terça-feira (2) um plano para criar um programa de compensação de US$ 1,8 bilhão, que havia sido criticado como um mecanismo discricionário para favorecer aliados do presidente Donald Trump.

“Não vamos prosseguir com o fundo”, anunciou o procurador-geral interino, Todd Blanche, em depoimento perante uma comissão da Câmara dos Representantes. O passo atrás representa um revés para uma das iniciativas mais controversas do segundo mandato de Trump, que atraiu críticas de democratas, especialistas jurídicos e republicanos no Congresso.

Uma juíza federal já havia bloqueado temporariamente a Casa Branca, para impedi-la de avançar com o chamado fundo contra a “politização da Justiça”, com o qual o governo desejava compensar vítimas de perseguição judicial (“lawfare”) durante o mandato do democrata Joe Biden.

O fundo foi criado como parte de um acordo extraordinário no processo civil movido por Trump contra a autoridade tributária americana pelo vazamento de suas declarações fiscais. Mas críticos apontavam que o fundo não tinha uma base legal clara, contava com pouca supervisão e poderia ser usado para recompensar pessoas leais, incluindo condenados pela invasão ao Capitólio em 2021.

cl-ft/sla/cr/nn/lb/am

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