Grupo japonês de sobreviventes de bombas atômicas ganha Prêmio Nobel da Paz

Por Gwladys Fouche e Nora Buli

OSLO (Reuters) – A organização japonesa Nihon Hidankyo, um movimento de sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, ganhou o Prêmio Nobel da Paz nesta sexta-feira, em um aviso aos países que possuem armas nucleares para que não as utilizem.

Testemunhas das duas únicas bombas nucleares a serem usadas em um conflito, os membros do grupo, também conhecidos como Hibakusha, dedicaram suas vidas à luta por um mundo livre de armas nucleares.

“O Hibakusha está recebendo o Prêmio da Paz por seus esforços para alcançar um mundo livre de armas nucleares e por demonstrar, por meio de testemunhos, que as armas nucleares nunca mais devem ser usadas”, disse o Comitê Norueguês do Nobel.

“Os Hibakusha nos ajudam a descrever o indescritível, a pensar o impensável e, de alguma forma, a compreender a dor e o sofrimento incompreensíveis causados pelas armas nucleares”, disse o comitê.

“Não posso acreditar que seja real”, disse o copresidente do Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki, em uma coletiva de imprensa em Hiroshima, local do bombardeio atômico de 6 de agosto de 1945 durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial, enquanto segurava as lágrimas e beliscava a bochecha.

Mimaki, ele próprio um sobrevivente, disse que o prêmio daria um grande impulso aos seus esforços para demonstrar que a abolição das armas nucleares é possível.

“(A vitória) será uma grande força para apelar ao mundo que a abolição das armas nucleares e a paz eterna podem ser alcançadas”, disse ele. “As armas nucleares devem ser absolutamente abolidas.”

ADVERTÊNCIA ÀS NAÇÕES NUCLEARES

Sem citar países específicos, Joergen Watne Frydnes, presidente do Comitê Norueguês do Nobel, alertou que as nações nucleares não devem pensar em usar armas atômicas.

“As armas nucleares de hoje têm um poder destrutivo muito maior. Elas podem matar milhões de pessoas e causariam um impacto catastrófico no clima”, disse ele em uma coletiva de imprensa. “Uma guerra nuclear poderia destruir nossa civilização.”

Frydnes elogiou “os esforços extraordinários” da Nihon Hidankyo e de outros representantes dos Hibakusha para contribuir para “o estabelecimento do tabu nuclear”.

“Portanto, é alarmante que hoje esse tabu contra o uso de armas nucleares esteja sob pressão”, disse ele.

O próximo ano marcará o 80º aniversário do lançamento de bombas nucleares pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945.

Com o prêmio, o comitê estava chamando a atenção para uma “situação muito perigosa” no mundo, com as relações entre a China e os EUA, e entre a Rússia e os EUA, “as mais tóxicas” desde o fim da Guerra Fria, de acordo com Dan Smith, diretor do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo.

“Se houver um conflito militar, há o risco de que ele se transforme em armas nucleares… Eles (Nihon Hidankyo) são realmente uma voz importante para nos lembrar da natureza destrutiva das armas nucleares”, disse ele à Reuters.

Smith também disse que o Comitê conseguiu “um golpe triplo” com o prêmio: chamar a atenção para o sofrimento humano dos sobreviventes da bomba nuclear; o perigo das armas nucleares; e que o mundo sobreviveu sem seu uso por quase 80 anos.

O Comitê Norueguês do Nobel tem enfatizado regularmente a questão das armas nucleares, mais recentemente com seu prêmio para a ICAN, a Campanha Internacional para Abolir as Armas Nucleares, que ganhou o prêmio em 2017.

O prêmio da Paz é o quinto Nobel concedido nesta semana, depois de Literatura, Química, Física e Medicina.

A iraniana Narges Mohammadi, defensora dos direitos das mulheres, foi a vencedora do Nobel da Paz em 2023.

O Prêmio Nobel da Paz, no valor de 11 milhões de coroas suecas, ou cerca de 1 milhão de dólares, deve ser entregue em Oslo em 10 de dezembro, aniversário da morte do industrial sueco Alfred Nobel, que fundou os prêmios em seu testamento de 1895.

(Reportagem de Gwladys Fouche e Nora Buli)