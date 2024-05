Haddad diz que contraproposta de empresas sobre desoneração está em linha com “caminho de pacificação”

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que a contraproposta dos empresários para a questão da desoneração da folha de pagamentos está em linha com um “caminho de pacificação”.

Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, do CanalGov, Haddad explicou que o governo fez uma proposta nesta semana e que os setores fizeram sua contraproposta na terça, em um debate aberto desde que o Supremo Tribunal Federal interveio no caso da desoneração a pedido do governo federal.