Harris faz campanha no Estado indeciso da Pensilvânia a caminho da convenção de Chicago

WASHINGTON (Reuters) – A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, leva sua campanha presidencial para o Estado crítico da Pensilvânia neste domingo antes de seguir para Chicago, onde o Partido Democrata deve indicá-la esta semana para enfrentar Donald Trump na eleição de 5 de novembro.

Pesquisas de opinião mostram que Harris traz nova energia para a campanha e diminui a diferença com o ex-presidente Trump tanto nacionalmente quanto em muitos dos oito Estados altamente competitivos, incluindo a Pensilvânia, que desempenharão um papel decisivo na escolha do sucessor do presidente democrata Joe Biden.

“Eu fui a todas as convenções desde que pude votar, e posso dizer que não senti esse tipo de energia e eletricidade em nenhuma convenção além da de Barack Obama”, disse o governador democrata de Illinois, J.B. Pritzker, no State of the Union da CNN neste domingo.

Obama foi eleito em 2008 como o primeiro presidente negro histórico dos Estados Unidos. Harris, que é negra e tem ascendência asiática, seria a primeira mulher presidente se vencer em novembro.

Harris e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, planejam uma excursão de ônibus começando em Pittsburgh que fará várias paradas durante o dia pelos condados de Allegheny e Beaver, áreas que sua campanha considera críticas para vencer na Pensilvânia.

A viagem acontece um dia após um discurso de Trump no nordeste da Pensilvânia, onde ele ridicularizou Harris como uma “radical” e uma “lunática”, dizendo que acreditava que ela seria mais fácil de derrotar do que Biden, de 81 anos, que desistiu no mês passado sob pressão de seu próprio partido após um debate desastroso contra Trump.

(Reportagem de Steve Holland e Jeff Mason; Reportagem adicional de Nathan Layne e Leah Douglas)