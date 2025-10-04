The Swiss voice in the world since 1935

Hermès combina legado equestre e sensualidade na Semana da Moda de Paris

A Hermès apresentou, neste sábado (4), uma coleção fiel ao legado equestre da marca e com ares de liberdade e sensualidade feminina, no sexto dia da Semana da Moda de Paris. 

Esta nova coleção primavera-verão 2026, assinada por Nadège Vanhée, se inspira nas paisagens da Camarga francesa, no sul do país, disse a estilista à imprensa. 

“Queria trazer um toque muito mais boêmio à equitação, dar a impressão de que montar a cavalo também pode ser sinônimo de se deixar levar, de liberdade e de um pequeno toque de êxtase”, explicou a estilista francesa, à frente das coleções femininas desde 2014. 

Bridões, arreios e fivelas estruturam vestidos ajustados, jaquetas curtas e em gabardine. Tops em couro ou matelassê são usados com saias ou bermudas longas, também em couro. 

O couro está mais livre nesta temporada, afirmou Vanhée, “como um cavalo selvagem”, evocando “a ideia de uma mulher muito mais confiante em sua sensualidade”. 

Tudo isso em uma paleta de marrons, tabaco, areia, bege, branco e preto, com toques de vermelho vivo e azul intenso. 

Apesar do momento de desafios econômicos e comerciais enfrentado pelo mercado de luxo, a Hermès não está em crise. 

A marca, cujas vendas continuam a crescer, viu sua receita aumentar em mais de 7% no primeiro semestre de 2025, atingindo 8 bilhões de euros (50 bilhões de reais). 

Nessas circunstâncias, o diretor do grupo de luxo, Axel Dumas, mencionou a possibilidade de se lançar na alta-costura em 2026 ou 2027.

