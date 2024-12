Iraque exuma restos de cerca de 100 mulheres e crianças de vala comum

afp_tickers

2 minutos

As autoridades do Iraque exumaram os restos de cerca de 100 mulheres e crianças curdas de uma vala comum no sul do país, todas prováveis vítimas do antigo regime do ditador Saddam Hussein nos anos 1980, informou o governo nesta quinta-feira (26).

A vala está localizada perto de Tal al Shaijia, na província de Muthana, segundo um jornalista da AFP presente ao local. Equipes especializadas iniciaram a exumação dos restos em meados de dezembro.

“Após remover a primeira camada de terra e quando os restos ficaram claramente visíveis, descobrimos que pertenciam a mulheres e crianças vestidas com roupas curdas”, declarou à AFP Diaa Karim, chefe da autoridade iraquiana responsável pelas valas comuns.

As vítimas eram provavelmente originárias de Kalar, na província de Sulaimaniya, na região autônoma do Curdistão iraquiano, no norte, avaliou. O responsável estimou em “pelo menos 100” o número de vítimas.

Muitas delas “foram executadas […] por balas” disparadas “à queima-roupa na cabeça”, precisou Karim, acrescentando que as operações para exumar todos os cadáveres vão continuar.

Outra vala comum foi encontrada perto da conhecida prisão de Nugrat Salman, por onde passaram vários curdos e opositores políticos de Saddam Hussein, indicou Durgham Kamel, que faz parte da autoridade responsável pelas exumações.

O presidente Saddam Hussein, deposto em 2003 após a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, foi enforcado antes de ser submetido a um julgamento por “genocídio” pela morte de cerca de 180 mil curdos no âmbito de uma violenta campanha, chamada Anfal, realizada por seu regime contra esta minoria em 1987 e 1988.

str-cbg/jsa/anr/tp/bc/jb/am