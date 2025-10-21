Isenta do tarifaço de Trump, Embraer atinge recorde de US$ 31,3 bi em pedidos

A Embraer, terceira maior fabricante de aviões do mundo, anunciou nesta terça-feira (21) um valor recorde em sua carteira de pedidos no terceiro trimestre, após ficar de fora de uma sobretaxa dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros.

As encomendas chegaram à marca de US$ 31,3 bilhões, um “nível sem precedentes”, impulsionado pelo setor de aviação comercial, com uma carteira de pedidos de 490 aeronaves, segundo um comunicado em seu site.

A empresa brasileira conseguiu evitar as tarifas punitivas impostas em agosto por Donald Trump sobre os produtos brasileiros, uma isenção crucial visto que os Estados Unidos representam 45% de seu mercado de aviões comerciais e 70% do de aeronaves executivas.

No entanto, a Embraer foi atingida pela tarifa de 10% aplicada por Washington a todas as importações em abril.

Trump impôs taxações de até 50% sobre produtos brasileiros ao argumentar uma suposta “caça às bruxas” contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado no mês passado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

A medida gerou fortes tensões comerciais e políticas entre Washington e Brasília.

Contudo, o lobby da Embraer junto com outras grandes companhias brasileiras, como a gigante o setor alimentício JBS, teria ajudado a destravar o diálogo, uma fonte sob anonimato confidenciou à AFP.

A aproximação culminou em um telefonema de 30 minutos entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva há duas semanas, a primeira desde o retorno do republicano ao poder.

Agora, ambos os líderes poderiam se reunir neste fim de semana em Kuala Lumpur durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), de acordo com o governo brasileiro.

A Embraer entregou 62 aeronaves no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 5% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

