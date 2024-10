Israel diz visar redutos do Hezbollah em ataques terrestres no Líbano

Por James Mackenzie e Maya Gebeily e Timour Azhari

JERUSALÉM/BEIRUTE (Reuters) – Israel disse que intensos combates ocorreram contra o Hezbollah no sul do Líbano nesta terça-feira, depois que seus paraquedistas, comandos e unidades blindadas lançaram ataques no início de uma incursão terrestre.

A operação ocorre após intensos ataques aéreos que devastaram a liderança do grupo, incluindo o assassinato de seu chefe Hassan Nasrallah em Beirute na semana passada.

Os militares israelenses afirmaram que as operações no Líbano começaram na noite de segunda-feira e envolveram a 98ª divisão de elite, que foi enviada para a frente norte há duas semanas, vinda de Gaza, onde lutava contra o Hamas há meses.

A força aérea e a artilharia apoiaram as tropas terrestres envolvidas em “ataques terrestres limitados, localizados e direcionados” contra o Hezbollah nos vilarejos do sul do Líbano que representavam “uma ameaça imediata às comunidades israelenses no norte de Israel”, segundo os militares.

Os ataques terrestres de Israel terão como alvo os redutos do Hezbollah ao longo da fronteira que ameaçam Israel, e não uma guerra contra o povo libanês, disseram os militares israelenses na terça-feira.

“O Hezbollah transformou os vilarejos libaneses próximos aos vilarejos israelenses em bases militares prontas para um ataque a Israel”, afirmou o porta-voz militar contra-almirante Daniel Hagari. Os moradores do sul do Líbano fugiram na segunda e na terça-feira, à medida que os ataques israelenses se aproximavam, disseram fontes locais à Reuters.

O Líbano está enfrentando uma das fases mais perigosas de sua história, disse o primeiro-ministro interino Najib Mikati na terça-feira, durante uma reunião com organizações da ONU e embaixadores de países doadores, na qual fizeram um apelo conjunto por mais de 400 milhões de dólares em ajuda para lidar com o aumento das hostilidades.

Duas fontes de segurança libanesas disseram à Reuters que unidades israelenses cruzaram o Líbano durante a noite para operações de reconhecimento e sondagem. As tropas libanesas também se retiraram das posições ao longo da fronteira, acrescentou a fonte.

O Hezbollah disse na terça-feira que lançou ataques com foguetes e artilharia contra as tropas israelenses em posições dentro de Israel, e não fez nenhuma menção às forças israelenses dentro do Líbano.

O serviço de ambulância de Israel informou que uma pessoa foi ferida por estilhaços da barragem de mísseis disparados contra a região central de Israel.

O Exército israelense emitiu um aviso aos cidadãos para que não se desloquem em seus veículos da área ao norte do rio Litani, no Líbano, para o sul. O governo israelense já havia dito anteriormente que deseja eliminar o Hezbollah do sul do rio.

Apesar de seus maiores sucessos contra o Hezbollah em décadas, Israel indicou que está preparado para uma invasão completa do Líbano com o objetivo declarado de permitir que milhares de seus cidadãos que fugiram dos foguetes do Hezbollah retornem em segurança para suas comunidades próximas à fronteira norte.

Os ataques de Israel desalojaram um milhão de libaneses de suas casas e mataram mais de 1.100 pessoas, segundo as autoridades libanesas. Uma ofensiva terrestre iminente provocou medo e raiva no Líbano.

“Não apenas o Hezbollah, mas todo o Líbano lutará desta vez. Todo o Líbano está determinado a lutar contra Israel pelos massacres que cometeu em Gaza e no Líbano”, disse Abu Alaa, morador da cidade portuária de Sidon, no sul do país.