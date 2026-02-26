Jogador de futebol amador turco é tratado como herói após salvar gaivota

Desde domingo, o telefone de Gani Catan não para de tocar: este contador turco de 32 anos, um jogador de futebol amador, atraiu atenção mundo afora desde que fez uma massagem cardíaca em uma gaivota e salvou sua vida.

“Fiz isso como um ato de reflexo, ou talvez tenha visto alguém fazer isso com um animal, um cachorro ou um gato”, contou à AFP alguns dias depois este capitão do Istanbul Yurdum Sport, um clube amador.

“Depois de começar a massagem cardíaca, o animal começou a mexer as patas. Quanto mais ele se mexia, mais eu continuava”, afirmou.

Gani Catan nunca havia realizado uma manobra desse tipo e muito menos em uma ave, que foi atingida por uma bola durante o jogo.

“O goleiro chutou a bola com muita força e ela acertou algo branco. Era uma gaivota”. detalhou Catan. “Fui direto vê-la. As patas estavam esticadas para cima e ela não respirava”, acrescentou.

Então começou a fazer compressões torácicas seguindo um ritmo e, quando o pássaro começou a reagir, deixou que a equipe médica assumisse.

As imagens viralizaram nas redes sociais e, desde então, a imprensa o procura insistentemente.

“Depois da partida eu não estava de bom humor, porque tínhamos perdido. Depois, à noite, vi que as mensagens começaram a chegar. Fiquei surpreso. Ninguém podia imaginar que isto ganharia essa dimensão”, reconheceu o meio-campista.

“Está na imprensa do mundo inteiro. No Brasil, na Itália, nos Estados Unidos…”, enumerou.

