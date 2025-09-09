The Swiss voice in the world since 1935

Lançamento mundial do novo livro de Dan Brown, autor de ‘O Código da Vinci’

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O famoso escritor americano Dan Brown, autor do sucesso mundial “O Código Da Vinci”, publicou nesta terça-feira (9) seu mais recente romance de mistério, um lançamento simultâneo em 16 idiomas.

“O Segredo Final”, com mais de 800 páginas, marca o retorno de Brown oito anos após sua última obra, “Origem”.

O autor descreveu a história como “o romance mais ambicioso e com a trama mais intrincada que já escrevi até hoje”.

O livro é lançado nesta terça-feira simultaneamente nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Itália, entre outros países. Seus seguidores em outros lugares, como Espanha ou Argentina, terão que aguardar um ou dois dias para poder adquiri-lo.

É o sexto volume de aventuras do herói Robert Langdon, especialista em símbolos esotéricos. Desta vez, a história é ambientada em Praga e gira em torno de um “ensaio explosivo sobre a natureza da consciência humana que poderia transformar séculos de crenças estabelecidas”, segundo o editor francês JC Lattès.

“As características dos livros de Dan — códigos, arte, história, religião e ciência — brilham em todo o seu esplendor junto com uma trama eletrizante”, afirmou em comunicado Nihar Malaviyau, responsável pela editora Penguin Random House Global.

Para evitar vazamentos no período anterior ao lançamento, editoras, gráficas e tradutores trabalharam em segredo e sob rígidas cláusulas de confidencialidade.

Brown, de 61 anos, planeja iniciar nesta terça-feira em Nova York uma turnê promocional de um mês que o levará a 12 países.

Após dois primeiros livros que passaram relativamente despercebidos, o autor americano, um discreto professor de ensino médio, publicou em 2003 “O Código Da Vinci”, um dos maiores sucessos de vendas da história.

Com uma trama complexa em torno da suposta descendência de Jesus, da Mona Lisa e da maçonaria, o romancista conquistou a admiração de milhões de fãs, mas também as críticas de especialistas, para os quais seus romances estão repletos de erros.

jri/vg/ale/es/an/dd/jc

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
20 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
13 Curtidas
11 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR