Mais de 5 mil casos de ebola registrados na RDC

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Mais de 5 mil casos de ebola foram registrados até esta quarta-feira (19) na República Democrática do Congo (RDC), país afetado pela epidemia mais mortal de sua história, que se espalha em ritmo sem precedentes, anunciou a agência de saúde da União Africana (Africa CDC).

A República Democrática do Congo declarou sua 17ª epidemia de ebola em 15 de maio, com várias semanas de atraso, em regiões do norte e leste onde a presença do Estado é frágil, a infraestrutura de saúde é deficiente e a resposta foi sobrecarregada pelo aumento repentino de casos.

A epidemia está “longe de estar controlada”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), na terça-feira, que alertou para um “alto” risco de propagação internacional.

A epidemia atual causou 2.378 mortes em um total de 5.021 casos confirmados, segundo os dados mais recentes divulgados nesta quarta-feira pela Africa CDC.

Em apenas três meses, o número de mortes ultrapassou o da epidemia de 2018-2020 no leste do país, considerada até então a mais mortal da história da nação, que deixou 2.299 mortos em um total de 3.381 casos confirmados, segundo dados da OMS baseados em informações das autoridades congolesas.

O ebola, transmitido pelo contato com fluidos corporais e que causa febre hemorrágica, provocou mais de 15 mil mortes na África nos últimos 50 anos.

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