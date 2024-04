Mangá ‘Captain Tsubasa’ chega ao último número impresso

1 minuto

O mangá de futebol “Captain Tsubasa” (conhecido no Brasil como “Super Campeões”) teve o último número lançado nesta quinta-feira (4), após 43 anos de publicações, mas o criador Yoichi Takahashi não deseja abandonar por completo os personagens.

“Agora que terminei de desenhar o último episódio da série, estou aliviado por ter encerrado e me sinto livre para finalmente levar uma vida sem prazos”, escreveu o artista de 63 anos na rede social X.

Ele continuará publicando desenhos dos personagens na internet.

Nesta quinta-feira, o último número da série “Captain Tsubasa” chegou às livrarias do país de maneira lacrada, para evitar vazamentos sobre o final.

O mangá começou a ser publicado em 1981 na revista Shonen Jump. As vendas superaram mais de 70 milhões de exemplares no Japão e mais de 10 milhões no exterior.

O sucesso levou a história do jovem prodígio do futebol Oliver Atom aos canais de televisão de mais de 100 países, inspirando futuras estrelas do esporte, como Lionel Messi, Andrés Iniesta ou Kylian Mbappé.

Takahashi, 63 anos, anunciou no início de 2024 que a série impressa terminaria em abril. Ele citou como os motivos a sua saúde e as mudanças nas condições na indústria do mangá.

