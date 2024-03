Montadoras pedem à Casa Branca que se oponha à venda da US Steel para Cleveland-Cliffs

2 minutos

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) – Um grupo que representa grandes montadoras instou nesta sexta-feira a Casa Branca a se opor a qualquer esforço da siderúrgica Cleveland-Cliffs para comprar a rival US Steel, alertando que um acordo pode resultar em preços anticompetitivos para veículos.

“Uma consolidação das duas empresas também colocaria 65% a 90% do aço usado em veículos sob o controle de uma única empresa”, disse o presidente-executivo da Alliance for Automotive Innovation, John Bozzella, em uma carta, publicada pela primeira vez pela Reuters.

O presidente norte-americano, Joe Biden, disse no início deste mês que a US Steel, que concordou em ser comprada pela japonesa Nippon Steel por 14,9 bilhões de dólares, deve continuar a ser uma empresa norte-americana de propriedade nacional. A Cleveland-Cliffs disse que consideraria outra oferta pela US Steel se o acordo com a Nippon Steel desmoronasse.

“Se o governo tem preocupações sobre o acordo com a Nippon Steel, deve considerar seriamente resultados alternativos”, disse a carta do grupo, que representa a General Motors. , Toyota Motor Corp., Volkswagen, Hyundai e outros. “Uma opção que não deveria estar na mesa é um acordo que crie uma concentração de mercado da produção doméstica de aço em uma única empresa.”

A Casa Branca, Cleveland-Cliffs e US Steel não comentaram imediatamente a carta.

(Reportagem de David Shepardson)