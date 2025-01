Mosquitos com esperma ‘tóxico’ podem frear doenças tropicais, segundo estudo

afp_tickers

1 minuto

Mosquitos geneticamente modificados com esperma tóxico podem se tornar uma arma contra doenças tropicais, informaram cientistas australianos em um estudo publicado na terça-feira.

Sua “técnica do macho tóxico” tem como objetivo criar mosquitos cujo esperma contenha proteínas venenosas que são mortais para as fêmeas após a cópula.

A técnica tem como alvo as fêmeas porque são elas que picam e sugam o sangue, espalhando assim doenças como a malária e a dengue.

O cientista Sam Beach, da Macquarie University, na Austrália, disse que o método “poderia funcionar tão rapidamente quanto os pesticidas, sem prejudicar as espécies benéficas”.

Os primeiros testes usaram moscas-das-frutas, uma espécie comumente usada em laboratórios devido à sua curta vida útil de duas semanas.

De acordo com os cientistas, as moscas fêmeas cruzadas com machos “tóxicos” tiveram uma vida útil significativamente reduzida.

O pesquisador Maciej Maselko disse que a equipe testará o método em mosquitos com métodos rigorosos para “garantir que não haja risco para os seres humanos”.

A engenharia genética tem sido usada há anos para controlar as populações de mosquitos transmissores de doenças.

O estudo foi publicado na noite de terça-feira na revista Nature Communications.

sft/lec/cwl/mas/ag/dd