The Swiss voice in the world since 1935

Museu Van Gogh de Amsterdã diz que pode fechar suas portas ao público

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O Museu Van Gogh de Amsterdã alertou, nesta quarta-feira (27), que pode fechar suas portas caso não obtenha mais financiamento estatal para uma reforma avaliada em 104 milhões de euros (120 milhões de dólares ou 653 milhões de reais), considerada essencial para proteger suas obras-primas.

O museu, que abriga a maior coleção de obras do artista no mundo, afirmou que o projeto não poderá ser realizado a menos que o Estado holandês cumpra um acordo assinado com o sobrinho de Vincent van Gogh em 1962 para fornecer os fundos necessários à entidade.

“O museu enfrenta o fechamento”, declarou a instituição, “porque não poderá garantir a segurança da coleção, dos visitantes e do pessoal”.

O Ministério da Cultura, por sua vez, argumenta que o museu já recebe um subsídio que cobre sua manutenção sob a Lei do Patrimônio Holandês e que sua posição é baseada em “uma investigação minuciosa” realizada por peritos independentes.

A disputa foi levada aos tribunais, com um processo iniciado pelo museu que deverá ser tratado em fevereiro de 2026. O museu abriga mais de 200 pinturas, 500 desenhos e quase todas as cartas de Van Gogh.

O material foi entregue pelo sobrinho do artista, Vincent Willem van Gogh, sob um acordo com o Estado que se comprometeu a construir e a manter o edifício.

Segundo as autoridades do museu, o prédio, inaugurado em 1973, necessita de uma reforma significativa após mais de 50 anos de uso intensivo.

O museu é uma das instituições culturais mais populares dos Países Baixos e recebeu mais de 57 milhões de visitantes desde sua abertura.

Vincent van Gogh, que morreu em 1890 aos 37 anos, produziu mais de 800 pinturas e é considerado uma das figuras mais influentes da arte ocidental.

Suas obras, incluindo “Os girassóis” e “A noite estrelada”, estão entre as pinturas mais admiradas do mundo.

srg/fg/rnr/mb/ddaa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
22 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR