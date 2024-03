Não há Dia da Mulher em Gaza, dizem mães de crianças famintas

4 minutos

Por Nidal al-Mughrabi

(Reuters) – Dia da Mulher? Em uma barraca em Rafah, onde Um Zaki disse que estava fervendo mingau em fogo aberto para matar a fome de seus seis filhos, a data passou como uma piada cruel.

“Agora, todos os nossos dias parecem iguais. Os dias de festas, ocasiões felizes, comida gostosa, risadas e esperança se foram por causa da guerra”, afirmou ela à Reuters por telefone. “O que é o Dia da Mulher? Estamos sendo privadas dos direitos mínimos, estamos sendo privadas de viver. Todos os dias, mulheres morrem pelas bombas israelenses.”

O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, é normalmente um grande feriado público nos territórios palestinos, quando as famílias de Gaza vestem suas melhores roupas e se reúnem em hotéis e restaurantes para celebrar suas mães, filhas e irmãs.

Agora, com os 2,3 milhões de habitantes de Gaza quase todos desabrigados e todos lutando pela sobrevivência, era doloroso até mesmo pensar nessas coisas.

Em um dia em que ela normalmente usaria maquiagem, seu rosto agora estava manchado com fuligem do fogo de cozinha ao ar livre, disse Um Zaki. Ela começou a contar que sua roupa íntima estava pendurada em um varal do lado de fora da tenda para que todos pudessem ver. Outra mulher perto dela gritou ao telefone: “Dia da Mulher! Não existe Dia da Mulher em Gaza. Em Gaza, estamos perto do Dia do Juízo Final por causa de Israel!”

Em uma declaração para marcar o feriado, o Ministério da Saúde de Gaza disse que 60.000 mulheres grávidas no enclave estavam sofrendo de desidratação e desnutrição.

“Cinco mil mulheres grávidas dão à luz todos os meses em Gaza em meio a condições adversas, inseguras e insalubres devido ao bombardeio e ao deslocamento”, segundo comunicado.

Autoridades de saúde em Gaza afirmam que quase 9.000 das 30.878 pessoas confirmadas como mortas na ofensiva israelense eram mulheres, e outras 13.000 eram crianças de ambos os sexos. Acredita-se que muitos outros milhares estejam mortos sob os escombros.

Com a fome aguda que agora se espalha pelo enclave e praticamente nenhum alimento disponível, as mães e as crianças pequenas são as mais vulneráveis.

Embora a crise ainda não tenha durado o suficiente para que a inanição mate grande número associado à fome, já é a emergência de fome mais generalizada já testemunhada pelo IPC, um órgão internacional encarregado de avaliar a fome.

O IPC informou no mês passado que Gaza estava passando pela “maior proporção de pessoas que enfrentam altos níveis de insegurança alimentar aguda que o IPC já classificou em qualquer área ou país”.

A agência de ajuda palestina da ONU, UNRWA, observou no X que o número de mortos significava que 63 mulheres estavam sendo mortas em Gaza, em média, por dia, 37 delas mães.

As Forças Armadas israelenses afirmam que fazem todo o possível para minimizar os danos aos civis e acusam o Hamas de usar civis como escudos humanos.

Israel diz que não está limitando a entrada de ajuda em Gaza e culpa as agências da ONU encarregadas de distribuir a ajuda pelas deficiências. Elas dizem que não podem fazer isso em uma zona de guerra onde a administração civil entrou em colapso, e que as tropas israelenses que patrulham Gaza têm o dever de garantir a entrega segura de alimentos.