Nasa publica foto de ‘pôr da Terra’ antes do retorno da Artemis II

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Mais de 57 anos após a famosa foto do “amanhecer da Terra” feita pela Apollo 8, os astronautas da Artemis II capturaram um “pôr” do nosso planeta no horizonte da Lua enquanto iniciavam o retorno para casa.

Após um sobrevoo lunar repleto de momentos memoráveis, os quatro astronautas da Artemis II — os americanos Reid Wiseman, Christina Koch e Victor Glover, e o canadense Jeremy Hansen — iniciaram sua viagem de volta à Terra.

“Voltaremos”, declarou Koch, a primeira mulher na história a sobrevoar a Lua, antes de acrescentar: “Seremos uma inspiração, mas sempre escolheremos a Terra”.

Sentados junto às janelas durante quase sete horas, os astronautas desfrutaram de uma perspectiva única da Lua, a maior altura (6.500 quilômetros) do que a que seus antecessores do programa Apollo tiveram, a cerca de 100 km de distância.

– Desfrutando da vista –

Em uma série de fotos impressionantes publicadas pela Nasa nesta terça-feira (7), o azul da Terra ressalta contra a imensidão do espaço, com o horizonte desolado da Lua em primeiro plano, em tons que vão do cinza ao marrom.

Entre as imagens da série, uma foto do planeta azul se ocultando atrás da Lua evoca a lendária imagem tirada em 24 de dezembro de 1968 pelo astronauta americano Bill Anders, da Apollo 8, durante o primeiro sobrevoo tripulado da Lua.

“Este é um dia histórico, e sei o quão ocupados estarão, mas não se esqueçam de desfrutar da vista”, disse Jim Lovell, membro da Apollo 8 que morreu em agosto de 2025, em uma gravação transmitida à tripulação.

A icônica foto de 1968 aparece com frequência em seleções de imagens históricas e foi incluída no livro de 2003 da revista Life, “Cem fotografias que mudaram o mundo”.

Os quatro membros da tripulação já entraram para a história ao se tornarem os seres humanos que viajaram mais longe no espaço. Seu novo recorde, a 406.771 km da Terra, supera em apenas 6 mil km o da tripulação da Apollo 13 em 1970, e foi celebrado pela Nasa e por Donald Trump como prova do ressurgimento do programa americano de voos espaciais tripulados.

Esta missão “encheu de orgulho todos os Estados Unidos”, declarou o presidente americano na noite de segunda-feira, felicitando os astronautas por telefone.

A tripulação retornará na sexta-feira (10), em frente à costa da Califórnia, onde está previsto que sua cápsula Orion pouse no mar.

– “De ficção científica” –

Após passar 40 minutos em órbita lunar, a tripulação se maravilhou com as paisagens lunares e ofereceu inúmeras descrições do terreno, incluindo as sombras marrons e esverdeadas das crateras e da superfície do satélite terrestre.

“Vimos uma cratera dupla preciosa. Parece um boneco de neve”, descreve o piloto Victor Glover, o primeiro astronauta negro a participar de uma missão lunar. “É realmente difícil de descrever. É incrível”.

Os quatros testemunharam um amanhecer e um entardecer, assim como um eclipse no qual a Lua bloqueou o Sol, um espetáculo digno de ficção científica, exclamou Glover.

Também observaram regiões do lado oculto da Lua que “nunca tinham aparecido iluminadas durante as missões Apollo”, declarou a astronauta canadense Jenni Gibbons, que foi responsável por todas as comunicações com a tripulação a partir do Centro de Controle de Missões da Nasa em Houston, Texas, na segunda-feira, à AFP.

A tripulação formulou um pedido especial: nomear duas crateras lunares, uma em homenagem à sua nave espacial, chamada “Integrity”, e a outra em memória de Carroll Taylor Wiseman, a falecida esposa do comandante da Artemis.

Se uma futura missão prevista para o próximo ano for bem-sucedida, a Nasa espera levar astronautas à Lua em 2028.

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