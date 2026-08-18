Nasa revela imagens de cratera deixada por foguete da SpaceX na Lua

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A Nasa divulgou nesta terça-feira (18) novas imagens da cratera deixada pela colisão de um foguete da SpaceX com a Lua em 5 de agosto.

As fotografias foram captadas pelo Orbitador de Reconhecimento Lunar (LRO, na sigla em inglês) entre os dias 11 e 12 de agosto e mostram o impacto causado pelo estágio superior do foguete Falcon 9 na superfície lunar.

Cientistas da agência espacial americana determinaram que a cratera tem 18 metros de largura e menos de 3 metros de profundidade, de acordo com o comprimento de sua sombra.

O Falcon 9 foi lançado em janeiro de 2025. Ele transportava o módulo Blue Ghost 1, da Firefly Aerospace, uma missão privada que realizou um pouso suave na Lua.

A agência espacial da Coreia do Sul já havia divulgado imagens do local do impacto em 6 de agosto.

Em operação desde 2009, o LRO orbita a Lua de polo a polo a cada duas horas, enquanto o satélite natural gira sob sua trajetória.

As imagens capturaram vários ângulos que revelaram diferentes características, como faixas mais claras e mais escuras espalhadas ao redor da cratera.

Em comunicado, a Nasa explicou que as faixas escuras “são formadas por poeira superficial e rochas há muito tempo alteradas pelo vento solar, pelos raios cósmicos galácticos e pelos impactos de micrometeoritos”, que foram ejetadas pela colisão de uma profundidade de cerca de 45 centímetros abaixo da superfície.

As faixas mais claras que circundam a borda da cratera são compostas por material recente escavado de camadas mais profundas do subsolo lunar.

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