Nobel da Paz iraniana Narges Mohammadi está ‘indisposta’ após detenção violenta, afirmam seguidores

A iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz em 2023, foi internada no hospital duas vezes após ter sido detida de maneira violenta na semana passada e não parecia bem quando conversou por telefone do local onde está presa, afirmaram alguns apoiadores nesta segunda-feira (15).

Mohammadi sofreu “golpes fortes e repetidos com cassetetes na cabeça e no pescoço” durante a detenção e, quando ligou, “sua condição física não era boa e ela parecia indisposta”, informou sua fundação em um comunicado.

Um grupo da sociedade civil iraniana, integrado pelo cineasta Jafar Panahi, entre outros, exigiu a “libertação imediata e incondicional” de Mohammadi e de outros ativistas detidos na sexta-feira.

“Narges ligou brevemente para o meu irmão no Irã”, confirmou à AFP outro dos irmãos da ativista, Hamid Mohammadi, que mora na Noruega. “Foi violentamente agredida na cabeça e no rosto e, por isso, foi levada a um médico para um exame. Não está hospitalizada e continua detida”, informou.

A iraniana, de 53 anos, foi detida na sexta-feira em Mashad (leste) após intervir em uma cerimônia em homenagem ao advogado Khosrow Alikordi, encontrado morto no início de dezembro.

Segundo o procurador de Mashad, Hassan Hemmatifar, 38 pessoas foram detidas durante a cerimônia, entre elas Mohammadi e outra ativista conhecida, Sepideh Gholian. O irmão do advogado Alikordi, Javad, foi detido mais tarde nesse mesmo dia.

Narges Mohammadi, presa pela última vez em novembro de 2021, passou muitos anos atrás das grades.

A vencedora do Nobel em 2023 obteve uma autorização de saída temporária por razões de saúde em dezembro de 2024, sobretudo devido a problemas pulmonares.

Segundo seu comitê de apoio, Mohammadi afirmou que é acusada de “cooperar com o governo israelense”. As autoridades iranianas não confirmaram nenhuma acusação até o momento.

