Nora de Donald Trump apresentará um programa na Fox News

A Fox News anunciou nesta quarta-feira (5) que contratou Lara Trump, nora de Donald Trump, como apresentadora de um programa – algo sem precedentes para um parente de um presidente dos Estados Unidos em exercício.

A ex-copresidente do Comitê Nacional Republicano, de 42 anos, apresentará um programa no horário nobre, “Minha Opinião com Lara Trump”, que será exibido aos sábados à noite.

Em um comunicado, a diretora executiva da Fox News Media, Suzanne Scott, descreveu Lara Trump como uma “comunicadora talentosa”.

“Estou animada para voltar a levar minha voz à Fox News, falar diretamente com o povo americano e destacar o que torna este país tão grandioso”, comentou Lara Trump, segundo a emissora.

Esposa de Eric Trump, ela já havia colaborado com a Fox entre 2021 e 2022.

Sua contratação como apresentadora evidencia a relação privilegiada entre Donald Trump e a emissora, que o favorece há anos.

O republicano escolheu dois apresentadores do canal para seu gabinete: Pete Hegseth como chefe do Pentágono e Sean Duffy como secretário de Transporte.

Vários membros da primeira administração de Trump, incluindo a ex-porta-voz Kayleigh McEnany, atualmente trabalham para a Fox.

Familiares de presidentes já ocuparam cargos na mídia anteriormente, mas nunca enquanto o presidente estava no exercício do mandato.

Jenna Bush Hager ingressou na NBC como correspondente em 2009, mas isso ocorreu meses depois de seu pai, o ex-presidente George W. Bush, deixar o cargo.

Já a filha de Bill Clinton, Chelsea, trabalhou na NBC News de 2011 a 2014, anos após a presidência do pai.

