O que se sabe sobre os supostos vazamentos de ‘GTA VI’

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Dias antes da Netflix divulgar um teaser de “Grand Theft Auto VI”, o jogo eletrônico mais aguardado do ano, uma série de imagens compartilhadas na internet supostamente revela cenas inéditas do famoso título de ação e crime.

Embora os supostos vazamentos não tenham sido confirmados até o momento, poderiam ter um impacto no plano de comunicação do estúdio americano Rockstar Games — que já foi alvo deste tipo de incidente no passado —, antes do lançamento do jogo em 19 de novembro.

Em um primeiro vídeo publicado na terça-feira em sites e no canal de Telegram de um usuário chamado Cyberleek, é possível ver um dos protagonistas do jogo vagando do lado de fora de uma casa.

Em outros três vídeos divulgados posteriormente, ele aparece dirigindo um carro e brigando com pedestres, parte da trama desta famosa saga em que o jogador busca ascender no submundo do crime.

As gravações foram compartilhadas por internautas nas redes sociais, sobretudo no X, antes de serem rapidamente apagadas.

Até o momento, não se sabe se as imagens são reais ou criadas por inteligência artificial (IA), ou com a ajuda de um motor de jogo. E, no caso de serem verdadeiras, também não é possível saber se fazem parte de uma versão finalizada ou ainda em desenvolvimento.

Por sua vez, a Rockstar Games não se pronunciou sobre sua autenticidade.

O novo capítulo da franquia, aguardado pelos fãs há 13 anos, costuma ser alvo de vídeos falsos, produzidos com IAs generativas e apresentados como vazamentos reais do jogo.

Mas, segundo muitos analistas, os vídeos do Cyberleek parecem se aproximar bastante de como será o “GTA VI”.

– Quem está por trás dos vazamentos? –

Os vídeos mostram, em sobreposição, endereços de internet que remetem a sites pertencentes ao usuário Cyberleek. Nesta quinta-feira (20), dois sites levavam a uma página de erro e um terceiro continuava acessível, constatou um jornalista da AFP.

Nessa página, um comunicado indica que os autores dos vazamentos agem para denunciar as práticas comerciais da indústria. Eles acusam a Rockstar de vender mais caro uma versão do jogo com conteúdo adicional e de oferecer o título apenas em download digital.

“Não há discos físicos? Então, haverá mais vazamentos!”, lê-se em um dos vídeos, em alusão ao debate que agita a indústria desde que a Sony anunciou em julho o fim das versões físicas dos novos jogos de PlayStation em 2028.

Mas os objetivos da operação continuam pouco claros, já que o Cyberleek também promove uma criptomoeda com seu nome na rede Solana.

Nesta quinta-feira, sugeria aos internautas comprar essa moeda para poder participar de uma votação e decidir o próximo vídeo que será publicado.

– Qual foi o posicionamento da Rockstar? –

Até o momento, nem a Rockstar Games nem sua empresa matriz, a americana Take-Two Interactive, se pronunciaram sobre os supostos vazamentos. A Rockstar Games também não respondeu às perguntas da AFP.

Esta não é a primeira vez que a empresa é afetada por incidentes do tipo: em setembro de 2022, o estúdio reconheceu ter sofrido uma invasão na qual foram roubadas sequências do jogo antes de serem publicadas online.

“Estamos muito decepcionados com o fato de detalhes do próximo jogo terem sido compartilhados com vocês dessa forma”, afirmou a Rockstar na época.

Em dezembro de 2023, a desenvolvedora também se viu obrigada a antecipar em algumas horas a publicação no YouTube do primeiro trailer do jogo, que havia sido divulgado algumas horas antes do previsto no X por uma conta que foi rapidamente excluída.

kf/es/arm/yr/fp