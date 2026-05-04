ONG de Israel denuncia maus-tratos em prisão de ativistas da flotilha para Gaza

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A ONG israelense Adalah, denunciou, nesta segunda-feira (4) os “maus-tratos” sofridos pelos ativistas brasileiro Thiago Ávila, e espanhol-palestino Saif Abu Keshek, que integraram uma flotilha para Gaza, após tê-los visitado em uma prisão de Israel.

A ONG afirmou que ambos foram submetidos a “interrogatórios de até oito horas” seguidas, que foram instalados em celas permanentemente iluminadas e obrigados a ir de um lugar para outro com os olhos vendados, inclusive durante visitas médicas.

Eles também teriam sido ameaçados de morte ou de “passar 100 anos na prisão”, segundo a Adalah.

“Vendar os olhos de um paciente durante uma visita médica é uma violação flagrante das normas éticas médicas”, acrescentou a ONG.

A Justiça israelense aprovou, no domingo, a prorrogação por dois dias da detenção dos dois ativistas. Ambos estão em greve de fome há seis dias, embora bebam água, segundo a ONG.

“Estamos esperando para saber se o Estado pedirá para prorrogar esta detenção”, destacou a organização.

A flotilha, composta por mais de 50 embarcações, partiu de França, Espanha e Itália com o objetivo de romper o bloqueio israelense a Gaza e levar suprimentos ao devastado território palestino.

As forças israelenses interceptaram as embarcações em águas internacionais ao longo da costa da Grécia na madrugada de quinta-feira.

“A maior parte de seu interrogatório” foi centrada na flotilha, “uma missão humanitária pacífica, o que confirma que a detenção é uma tentativa de criminalizar a ajuda humanitária e a solidariedade”, denunciou a ONG.

Saif Abu Keshek e Thiago Ávila foram detidos junto com outros 175 ativistas, de múltiplas nacionalidades, que foram libertados na Grécia após um acordo entre esse país e Israel.

Israel os acusa de terem vínculos com o movimento islamista palestino Hamas, que governa na Faixa de Gaza, mas a Espanha nega que Saif Abu Keshek tenha laços com este grupo.

No domingo, a diplomacia israelense negou ter submetido os presos a maus-tratos.

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