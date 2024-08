Outra obra de Banksy roubada em Londres uma hora depois de seu lançamento

Uma nova obra de Banksy que apareceu nesta quinta-feira (8) em Londres, a quarta em quatro dias, foi roubada uma hora depois de ser reivindicada pelo misterioso grafiteiro.

Como é seu costume, o artista de rua, natural de Bristol, publicou no Instagram uma foto da sua nova criação: um lobo pintado em uma antena parabólica fixada em um telhado, que parece uivar para a lua.

Mas uma hora depois, várias testemunhas viram homens levarem o objeto no bairro de Peckham, no sul da capital. Uma das testemunhas, Tom Kellow, disse à agência PA que viu “três homens”.

“Eles tinham uma escada. Havia um homem no telhado e os outros dois estavam guardando a escada”, disse.

A polícia de Londres afirmou ter recebido uma ligação sobre “o roubo de uma antena parabólica contendo uma obra de arte” pouco antes das 13h GMT (10h00 no horário de Brasília). Afirmou que uma investigação está em andamento e que nenhuma prisão foi feita até o momento.

Esta é a quarta obra em quatro dias pintada pelo artista nas ruas da capital, um frenesi incomum para Banksy, que normalmente deixa passar várias semanas ou mesmo meses entre as suas criações.

Uma cabra apareceu em um duto em Richmond, oeste de Londres, na segunda-feira. No dia seguinte, havia dois elefantes enfiando a cabeça através de duas janelas lacradas em uma fachada do elegante bairro de Chelsea. Na quarta-feira, três macacos apareceram pendurados em uma ponte ferroviária em Shoreditch, no leste da capital.

Esta temática animal gera inúmeras especulações sobre o seu significado. Alguns interpretam-no como uma referência à crise climática, outros aos Jogos Olímpicos ou à guerra em Gaza.

Algumas pessoas questionam também se existe uma possível ligação entre estas obras e os distúrbios da extrema direita que ocorreram nos últimos dias no Reino Unido, já que o artista defendeu várias vezes a causa dos refugiados.

As obras de Banksy, que valem milhões de euros em leilão, atraem muita cobiça.

