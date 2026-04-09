Parlamento da Venezuela nomeia procurador-geral alinhado ao chavismo

afp_tickers

1 minuto

O Parlamento da Venezuela nomeou nesta quinta-feira (9) Larry Devoe, alinhado ao chavismo, como novo procurador-geral do país, em uma sessão na qual também foi aprovada uma lei de mineração favorável aos investimentos estrangeiros.

Em 2019, o governo canadense sancionou Devoe e outras 42 pessoas consideradas “membros do regime de Maduro”.

Devoe esteve à frente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, órgão estatal responsável por coordenar e apoiar as políticas públicas sobre o assunto.

“O cidadão Larry Devoe reúne impecavelmente todas as credenciais acadêmicas, éticas, morais e cidadãs para assumir a direção e condução do Ministério Público”, declarou a deputada governista Carolina Carreño, ao propor a nomeação. Em fevereiro, Devoe já havia sido nomeado procurador interino, para substituir Tarek William Saab.

O deputado opositor Henrique Capriles, ex-candidato à Presidência, manifestou sua discordância com a nomeação. “Se queremos que este país mude, esta é uma oportunidade de colocar nas instituições pessoas que não tenham militância política, que sejam independentes, e que essas instituições sirvam ao país.”

afc-mbj/atm/mr/lb/am-lb