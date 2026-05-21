Pontos-chave do processo de abertura de capital em Wall Street

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Centenas de empresas arrecadaram, em conjunto, 70 bilhões de dólares (R$ 353 bilhões, na cotação atual) no ano passado ao vender ações ao público nos Estados Unidos.

Em 2026, porém, esse número pode ser pulverizado com a possível estreia na Bolsa de Nova York da SpaceX, da OpenAI e da Anthropic.

Mas o que exatamente é necessário para que uma empresa abra seu capital? O processo, conhecido como oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), pode durar meses, ou até anos, e custar milhões de dólares.

Veja como funciona:

– Escolher uma bolsa e um código –

A primeira grande decisão é onde listar as ações. Nos Estados Unidos predominam duas opções: a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a mais antiga e emblemática, com seu pregão histórico em Manhattan, e a Nasdaq, uma plataforma totalmente eletrônica que concentra a maior parte das grandes empresas de tecnologia.

Juntas, elas representam aproximadamente metade do valor total de todas as ações negociadas no mundo.

As empresas também precisam escolher um “ticker”, ou símbolo de negociação, o código curto de letras que identifica cada ação no mercado, como MSFT para a Microsoft ou CAR para a locadora de veículos Avis.

– Registrar-se junto ao regulador –

Antes de poder vender ações ao público, a empresa deve apresentar o chamado formulário S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), o órgão que supervisiona os mercados financeiros e atua como árbitro de Wall Street.

O S-1 é uma análise detalhada das finanças, do modelo de negócios e dos riscos da companhia, concebida para que os investidores possam tomar decisões informadas.

A SEC revisa a documentação e costuma fazer inúmeras perguntas, em um processo que pode se estender por meses.

A SpaceX apresentou o S-1 nesta quarta, indicou à AFP uma fonte próxima ao caso.

– Sentir o mercado –

Com a documentação em andamento, os executivos caem na estrada. Eles viajam de cidade em cidade, além de participar de videoconferências, e promovem uma série de apresentações voltadas a grandes investidores institucionais, como fundos de pensão, e também a investidores de varejo.

A SpaceX planeja organizar em junho um evento especial para cerca de 1.500 investidores individuais, segundo o canal CNBC.

Nem todas as empresas passam dessa etapa. A fintech Clear Street cancelou seus planos de abertura de capital em fevereiro após não conseguir gerar interesse suficiente no mercado.

– Definir um preço –

Um dos passos mais delicados é definir o preço por ação, isto é, o valor de cada participação quando o papel começa a ser negociado.

“Provavelmente é mais arte do que ciência”, explicou Matthew Kenney, especialista em IPO da Renaissance Capital.

Os bancos que assessoram a empresa buscam maximizar os recursos levantados, mas também precisam deixar margem para que a ação suba depois que as negociações começarem.

“Ninguém quer tocar o sino de abertura [em Wall Street] para depois ver sua ação despencar” por falta de demanda, observou Kenney.

O método não é infalível e às vezes exige ajustes. A startup americana de chips eletrônicos Cerebras revisou seu preço-alvo duas vezes antes de finalmente abrir o capital a 185 dólares por ação e, no seu primeiro dia de negociação, disparou 68%.

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