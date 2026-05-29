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População do Japão registra queda recorde em cinco anos

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A população do Japão registrou uma queda recorde de 2,5% em um período de cinco anos, revelaram nesta sexta-feira (29) os dados do censo, enquanto a quarta maior economia do mundo luta para superar seus problemas demográficos. 

Um levantamento preliminar do censo do país asiático, divulgado a cada cinco anos, mostra que o número de habitantes caiu para 123 milhões de pessoas em 2025, mais de três milhões a menos do que o registrado na pesquisa anterior, de 2020.

Os dados “confirmaram mais uma vez que o declínio populacional em nosso país está se agravando”, afirmou o porta-voz do governo, Minoru Kihara. 

O Japão tem uma das menores taxas de natalidade do mundo e uma população que está envelhecendo. 

Embora a imigração seja frequentemente apontada como uma solução para o declínio demográfico no país, a primeira-ministra Sanae Takaichi defende medidas mais rigorosas contra a presença de estrangeiros.

Os dados oficiais mostram que o número de nascimentos no Japão caiu pelo 10º ano consecutivo em 2025, com um total de 705.809. 

Nos últimos anos, autoridades dos governos central e locais tentaram, com sucesso limitado, incentivar o casamento e a maternidade, com medidas como o lançamento de aplicativos de encontros até o aumento dos subsídios para criação dos filhos e dos auxílios durante a licença parental.

tmo/aph/hol/tc/arm/mvl/fp

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